Современный 3-этажный садик с лифтом появится в Бресте. Чего ждут мамы от нового учреждения?

Новости Беларуси. Новости Беларуси. В Бресте возводят самое большое в городе дошкольное учреждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже к концу лета планируется закончить все работы и открыть новое трехэтажное здание.
Новости Беларуси. Новости Беларуси. В Бресте возводят самое большое в городе дошкольное учреждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже к концу лета планируется закончить все работы и открыть новое трехэтажное здание.
Если маленькую Арину интересуют игрушки и новые друзья, то ее маму – более насущные вопросы, например, расстояние до ближайшего детского сада.
Младшему ребенку Алеси вот-вот стукнет три годика, а значит, пришло время. Водить свое чадо в другой район ей, скорее всего, не придется – новый садик возводят в трех шагах от дома. И молодую маму это радует больше всего.
Алеся Назаревич:
Очень надеемся, что будет хорошая заведующая, воспитатели. Будем помогать им: с нуля садик, может, им чем-то надо будет помочь, какими-то игрушками – мы готовы.
А пока родители в волнительном ожидании, на самом объекте кипит работа. Всё должно быть готово к середине августа, поэтому строители трудятся до позднего вечера. Этот детский сад станет самым большим и первым в Бресте сразу для 350 малышей. Поэтому здание решили сделать трехэтажным – с лифтом и другими удобствами.
На территории детского сада предусмотрена установка 19 теневых навесов – часть будут спаренными, есть и одинарные. Вокруг теневых навесов оборудованы площадки для игр с резиновым покрытием – разноцветной плиткой. Устанавливаются и малые архитектурные формы.
А еще гимнастический, музыкальный, актовый залы и даже электромобили на детской площадке. В общем, разгуляться будет где. И не только дошкольникам.
Петр Бутрим, СТВ:
Полным ходом идет стройка и по соседству. В новом микрорайоне к декабрю возведут и обустроят новую школу – опять же, самую большую в городе. Таким образом, в ближайшее время здесь отпразднуют сразу два новоселья.
Ирина Рослик воспитывает двоих. Читать и писать младший Максим еще не умеет, но всем сказал твердо: в садик идти готов.
«Долгожданный садик». В Бресте скоро откроется самый большой в городе детский сад – на 350 мест
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