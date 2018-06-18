Современный 3-этажный садик с лифтом появится в Бресте. Чего ждут мамы от нового учреждения?

Новости Беларуси. Новости Беларуси. В Бресте возводят самое большое в городе дошкольное учреждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже к концу лета планируется закончить все работы и открыть новое трехэтажное здание.

Если маленькую Арину интересуют игрушки и новые друзья, то ее маму – более насущные вопросы, например, расстояние до ближайшего детского сада. Младшему ребенку Алеси вот-вот стукнет три годика, а значит, пришло время. Водить свое чадо в другой район ей, скорее всего, не придется – новый садик возводят в трех шагах от дома. И молодую маму это радует больше всего.

Алеся Назаревич:

Очень надеемся, что будет хорошая заведующая, воспитатели. Будем помогать им: с нуля садик, может, им чем-то надо будет помочь, какими-то игрушками – мы готовы.

А пока родители в волнительном ожидании, на самом объекте кипит работа. Всё должно быть готово к середине августа, поэтому строители трудятся до позднего вечера. Этот детский сад станет самым большим и первым в Бресте сразу для 350 малышей. Поэтому здание решили сделать трехэтажным – с лифтом и другими удобствами.

На территории детского сада предусмотрена установка 19 теневых навесов – часть будут спаренными, есть и одинарные. Вокруг теневых навесов оборудованы площадки для игр с резиновым покрытием – разноцветной плиткой. Устанавливаются и малые архитектурные формы.

А еще гимнастический, музыкальный, актовый залы и даже электромобили на детской площадке. В общем, разгуляться будет где. И не только дошкольникам.

Петр Бутрим, СТВ:

Полным ходом идет стройка и по соседству. В новом микрорайоне к декабрю возведут и обустроят новую школу – опять же, самую большую в городе. Таким образом, в ближайшее время здесь отпразднуют сразу два новоселья.

Ирина Рослик воспитывает двоих. Читать и писать младший Максим еще не умеет, но всем сказал твердо: в садик идти готов.