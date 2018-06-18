«Долгожданный садик». В Бресте скоро откроется самый большой в городе детский сад – на 350 мест

Новости Беларуси. В Бресте возводят самый большой в городе детский сад. Он откроет двери сразу для 350 малышей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здание решили сделать трехэтажным – с лифтом. Здесь будут гимнастический, музыкальный и актовый залы, на детской площадке можно будет прокатиться на электромобилях. На территории предусмотрена установка 19 теневых навесов, вокруг которых будут обустроены площадки для игр с резиновой разноцветной плиткой.

Ирина Рослик: Долгожданный садик. Очень хотим, чтобы быстрее открылся. И хотим, чтобы наши дети попали в этот садик – рядом, удобно.

Анастасия Антончик: Забирать близко и отводить. И детки будут выспавшиеся – может, более активные и позитивные на занятиях в саду.

Юрий Просмыцкий, начальник Управления образования Брестского облисполкома:

2-3 группы расположены на первых этажах жилой застройки. Таким образом, создается маленький кластер дошкольный, который может обеспечивать в шаговой доступности именно те маленькие районы.

Открыть новый детский сад планируют к середине августа. А к декабрю в микрорайоне возведут и обустроят новую школу – самую большую в городе.