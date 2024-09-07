Современные залы и новое оборудование – как выглядит кинотеатр «Победа» после ремонта?

В феврале 2022-го здание кинотеатра «Победа» начали разбирать по камушкам, чтобы со временем превратить его в современный мультикомплекс. Были усилены фундаменты и стены, выполнена новая кровля и полная перепланировка помещений, восстановлены элементы декора.

Светлана Савчик, администратор:

Наш зал еще раз преобразился. Теперь тут всего 186 мест, но видите, какой он шикарный, роскошный стал, очень удобный, очень комфортный и, самое главное, очень атмосферный. Сюда хочется приходить.

После продолжительных работ кинотеатр сохранил свой исторический облик. Не изменился и центральный холл. А вот интерьеры не узнать. Хотя дух 1950-х все же присутствует. Огромные зеркала, шикарные люстры и карнизы с лепниной, мозаичный пол. Ощущение торжественности и роскоши.

А вот все пять кинозалов выглядят достаточно современно. Они оснащены новым проекционным, звуковым и акустическим оборудованием.