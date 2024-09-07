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Спросили, какой любимый предмет в школе у минчан

07 сентября 2024 12:44
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Алина Трус, корреспондент:
Новое утро, новый осенний день. И самое время поговорить об учебе. Давайте узнаем, какой предмет в школе нравится жителям столицы.

Спросили, какой любимый предмет в школе у минчан-2

– Какой вам нравился предмет в школе? Мне вот русский язык. А вам что нравилось?
– Математика.

Спросили, какой любимый предмет в школе у минчан-4

– Русская литература.
– А почему?
– Стихи, поэзия – это красиво.

Спросили, какой любимый предмет в школе у минчан-6

– Какой предмет в школе вам нравится больше всего?
– Физкультура!
– Физкультура!
– Математика!
– Математика!
– Физкультура.
– English.

Спросили, какой любимый предмет в школе у минчан-8

Мне нравилось рисовать.

Спросили, какой любимый предмет в школе у минчан-10

Физика, которую я плохо учила.

Спросили, какой любимый предмет в школе у минчан-12

Сейчас без математики никуда. Деньги стоят на математике.

Спросили, какой любимый предмет в школе у минчан-14

История.

Спросили, какой любимый предмет в школе у минчан-16

Английский язык.

Спросили, какой любимый предмет в школе у минчан-18

– Какой вам предмет в школе больше всего нравится?
– Мне химия.
– Мой любимый предмет – это биология.

Спросили, какой любимый предмет в школе у минчан-20

С удовольствием мы на физкультуру ходили, на труд ходили с удовольствием.

Спросили, какой любимый предмет в школе у минчан-22

Любимый предмет – математика. У меня дедушка – математик.

Спросили, какой любимый предмет в школе у минчан-24

Физкультура, потому что была гибкой.

Спросили, какой любимый предмет в школе у минчан-26

Английский язык, потому что интересно изучать, как слова образованы.

Спросили, какой любимый предмет в школе у минчан-28

– Математика.
– А почему?
– А вот не знаю, легко давалась математика.

Спросили, какой любимый предмет в школе у минчан-30

– А как ты думаешь, какой тебе в школе предмет понравится? Думал уже об этом?
– Не, я пока не думал.

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