Спросили, какой любимый предмет в школе у минчан

Алина Трус, корреспондент:

Новое утро, новый осенний день. И самое время поговорить об учебе. Давайте узнаем, какой предмет в школе нравится жителям столицы.

– Какой вам нравился предмет в школе? Мне вот русский язык. А вам что нравилось?

– Математика.

– Русская литература.

– А почему?

– Стихи, поэзия – это красиво.

– Какой предмет в школе вам нравится больше всего?

– Физкультура!

– Физкультура!

– Математика!

– Математика!

– Физкультура.

– English.

Мне нравилось рисовать.

Физика, которую я плохо учила.

Сейчас без математики никуда. Деньги стоят на математике.

История.

Английский язык.

– Какой вам предмет в школе больше всего нравится?

– Мне химия.

– Мой любимый предмет – это биология.

С удовольствием мы на физкультуру ходили, на труд ходили с удовольствием.

Любимый предмет – математика. У меня дедушка – математик.

Физкультура, потому что была гибкой.

Английский язык, потому что интересно изучать, как слова образованы.

– Математика.

– А почему?

– А вот не знаю, легко давалась математика.