Спросили, какой любимый предмет в школе у минчан

Алина Трус, корреспондент:
Новое утро, новый осенний день. И самое время поговорить об учебе. Давайте узнаем, какой предмет в школе нравится жителям столицы.
Алина Трус, корреспондент:
Новое утро, новый осенний день. И самое время поговорить об учебе. Давайте узнаем, какой предмет в школе нравится жителям столицы.
– Какой вам нравился предмет в школе? Мне вот русский язык. А вам что нравилось?
– Математика.
– Русская литература.
– А почему?
– Стихи, поэзия – это красиво.
– Какой предмет в школе вам нравится больше всего?
– Физкультура!
– Физкультура!
– Математика!
– Математика!
– Физкультура.
– English.
Мне нравилось рисовать.
Физика, которую я плохо учила.
Сейчас без математики никуда. Деньги стоят на математике.
История.
Английский язык.
– Какой вам предмет в школе больше всего нравится?
– Мне химия.
– Мой любимый предмет – это биология.
С удовольствием мы на физкультуру ходили, на труд ходили с удовольствием.
Любимый предмет – математика. У меня дедушка – математик.
Физкультура, потому что была гибкой.
Английский язык, потому что интересно изучать, как слова образованы.
– Математика.
– А почему?
– А вот не знаю, легко давалась математика.
– А как ты думаешь, какой тебе в школе предмет понравится? Думал уже об этом?
– Не, я пока не думал.