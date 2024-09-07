Уникальные методика и программа обучения! Где и как помогают детям с особенностями развития?
В марте 2017 года в Институте инклюзивного образования БГПУ имени Максима Танка был открыт Республиканский центр развития инклюзивного образования. Каждый педагог, работающий с людьми, имеющими трудности в физическом развитии, должен обладать множеством профессиональных качеств. И над этим усердно работает целая команда специалистов.
Вера Хитрюк, директор Института инклюзивного образования БГПУ имени Максима Танка:
Когда этот центр создавался, то важным было наше сакраментальное, удивительное, глубокое знание дефектологическое о детях с особенностями психофизического развития подарить всем педагогам, чтобы они безбоязненно включали наших детей в образовательный процесс. На обучающие курсы, которые проводит наш центр, приходят педагоги учреждений дошкольного образования, педагоги школ, это и начальная школа, это учителя-предметники, администрация школ, учителя-дефектологи, педагоги-психологи.
Жанна Овчинникова, начальник Республиканского центра развития инклюзивного образования БГПУ имени Максима Танка:
Мы готовим специалистов, которые работают с детьми, имеющими трудности в обучении, интеллектуальные нарушения. Безусловно, самая большая категория детей – это дети с нарушениями речи. Актуальным является и организация работы с детьми, имеющими расстройство аутистического спектра.
Подробности в видео.