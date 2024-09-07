Уникальные методика и программа обучения! Где и как помогают детям с особенностями развития?

В марте 2017 года в Институте инклюзивного образования БГПУ имени Максима Танка был открыт Республиканский центр развития инклюзивного образования. Каждый педагог, работающий с людьми, имеющими трудности в физическом развитии, должен обладать множеством профессиональных качеств. И над этим усердно работает целая команда специалистов.

Вера Хитрюк, директор Института инклюзивного образования БГПУ имени Максима Танка:

Когда этот центр создавался, то важным было наше сакраментальное, удивительное, глубокое знание дефектологическое о детях с особенностями психофизического развития подарить всем педагогам, чтобы они безбоязненно включали наших детей в образовательный процесс. На обучающие курсы, которые проводит наш центр, приходят педагоги учреждений дошкольного образования, педагоги школ, это и начальная школа, это учителя-предметники, администрация школ, учителя-дефектологи, педагоги-психологи.