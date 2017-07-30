Современные Плюшкины, любители выпить или устроить пожар: какие «замечательные соседи» могут обитать у вас за стенкой

Новости Беларуси. Как, например, бороться с неблагополучными соседями? В этом месяце в Минске пожарная бригада выезжала тушить одну и ту же квартиру три раза, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Статистика пожаров просто не помнит подобных случаев. Три раза в течение месяца. Наверное, это клинический случай. И будет и третий, и четвертый. Пока поджигатели будут проживать по этому адресу. Да, пожар устраивают сами жильцы. И как же законопослушному человеку бороться с такой проблемой – опасные соседи? По законодательству, говорят юристы, их можно выселять. Даже из приватизированного жилья. Но вот как это все происходит на практике? Нина Шибанова, сосед:

В этом месяце третий пожар. 5, 11 и 23-го. Огонек, а не соседи уже в который раз едва не устроили Нине Ивановне жаркое лето. Женщина недоумевает: ну как можно гореть у себя дома трижды в течение одного лишь месяца? Вот и снова из-за двери странные звуки. Алгоритм действий в таких случаях у Нины Ивановны до автоматизма отработан.

Судя по состоянию квартиры, в случае очередного пожара гореть здесь будет уже практически нечему. А полыхает эта двушка из-за горячих чувств хозяина к курению и бутылке. Выпил, прилег с сигаретой – и пламенный привет.

Нина Шибанова, сосед:

Могли угореть, конечно. А что делать, если их никто не выселяет. Повсюду окурки, сталактиты, а проводка, видимо, для надежности завязана в узел. Ситуация у Нины Ивановны и других соседей – тушите свет. Во время последнего пожара, рассказывает дама, хозяин и вовсе вышел на бис. Открыл дверь пошире и просто сидел в ожидании пожарных, а за спиной между тем догорал матрас.

Приехавшая в гости Анна Елисеевна, поглядев на такое, засобиралась домой – желание посмотреть на столицу как-то перегорело.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

Данное происшествие могло повлечь за собой определенного рода последствия, в том числе подвергало опасности жизнь и здоровье других людей. Если у вас есть рядом такие беспечные соседи, то обязательно обратитесь в МЧС, в органы местного самоуправления либо в милицию. Но что делать, к примеру, жильцам этой минской многоэтажки, против которых ведется тихая война? Никто не пьет, не поджигает, в дверь не ломится. Но лучше бы уж так, говорят соседи, чем запасливая дама из квартиры 27.

Алла Свороб, сосед:

Антисанитария здесь ужасная, дышать невозможно, блохи, тараканы. Думаю, что и всякая нечисть. Если кто-то из зрителей думает, что у него дома бардак – это зря. Чтобы вы понимали ситуацию: сейчас мы находимся в коридоре, но я здесь даже выпрямиться не могу – это, на минуточку, потолок. Здесь и сковорода, и лопата. Кстати, это орудие труда хозяйке данной квартиры наверняка бы очень пригодилось.

Из-за сугробов скарба неуверенно выглядывает счетчик. А вот энергичности хозяйке всегда хватает, чтобы почти в 80 ловко курсировать по каждой комнате.

Алла Свороб, сосед:

Она клала эту дверь, перекидывала одну ногу, потом – другую и съезжала как с горки. Хозяйку забрали в больницу совсем недавно. Забрали в очередной раз, и у жильцов нет никаких гарантий, что в очередной же раз ее не вернут домой, к елочным лапкам, мусору по выключатель и продуктам, которые, страшно представить, сколько уже лежат в кастрюле.

Сосед:

Дайте вне очереди квартиру молодой семье с таким условием, что она сама вынесет, вывезет этот мусор. Но умиротворенное гниение – еще полбеды. В квартире не раз прорывало трубы и с потолка на нижние этажи лился насыщенный коктейль. Правда, пугает жильцов несколько другая история. Хозяйка стала «коллекционером» после внезапной смерти супруга. Алла Свороб, сосед:

Выдвигают версию, что он здесь похоронен под мусором. Его не стало и все, перестала всех впускать. Именно после смерти супруга. Из подъезда никто не видел похорон. Пока убирать зловонную квартиру не хочет никто. Коммунальные службы ссылаются на бумажную волокиту, а выселить владелицу жилья на практике не так просто.

Алексей Герасимчик, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Шумы. Если люди себя не совсем адекватно ведут, мешают жить соседям и это было подтверждено. Конечно же, санитарное состояние, нарушение пожарной безопасности. Если в течение года три и более раза собственник был привлечен к административной ответственности, могут быть приняты меры вплоть до выселения занимаемого помещения. За последние два года именно по нарушению правил пользования в Минске дел до суда о выселении не дошло. Как правило, в таких случаях в последний момент находятся родственники, которые и приводят в порядок запущенное жилище. Часто, чтобы получить его после смерти безответственной родни. Но это, похоже, не ситуация плотника Эдуарда.

У компанейского хозяина – мальчишник романтический. «Бобруйский вечер», Есенин и остатки трапезы, заботливо приготовленной для друзей.

Товарищи у гостеприимного Эдуарда надежные – на огонек заглядывают часто и без повода. Вот только творческие вечера совсем не ценит сосед Виталий. Он родился, а дверь Эдуарда уже была нараспашку, он вырос – Эдуард еще и взял постояльцев.

Виталий Кондратович, сосед:

Тараканы. Даже дома спасаемся всем, чем можем. Буянят те, кто к нему приходят в гости.

Максим Авсеенко, участковый инспектор милиции УВД администрации Фрунзенского района Минска:

Все асоциальные личности собираются в данной квартире. Распивают спиртное, дерутся. Работать не хотят, все стоят на различных учетах у нас. Но «замзав по хозчасти» все обвинения категорически отрицает: соседи наговаривают, а он – человек исключительно положительный: вот дома и костюм на выход, а вот и цветы, правда, кладбищенские.

Ну а то, что с проводкой беда и розетки оплавились – это уж случайно получилось. Но ведь никто же пока не сгорел.

Сосед:

Я один раз шла с работы и видела, как матрас у них горел. Зато здесь, недалеко от Могилева, одним матрасом вовсе не обошлось. Геннадий Васильевич восстанавливает родительский дом по соседству, а до него от сгоревшего – максимум метров 10.

Геннадий Хлутков, сосед:

Реально могло быть, что загорится этот дом, потом следующий, потому что очень близко находятся друг от друга. Геннадий Хлутков переживал не столько за возможные финансовые потери, сколько за невосполнимые: в этом доме прошло его детство, а сгореть он мог из-за банальной безответственности. Любовь:

Из-за курева сожителя. Лег спать и закурил. Любовь показывает яму, на месте которой до пожара стояла кровать.

Курить в постели для нее и сожителя всегда было делом абсолютно привычным, а о тратах на пожарный извещатель в этой семье думали в последнюю очередь.

Вадим Врублевский, официальный представитель Могилевского областного управления МЧС:

Если бы было более раннее обнаружение пожара, конечно, можно было бы просто это горящее одеяло вынести, выбросить. И потерь не было бы вообще никаких. Любовь:

Пью только по праздникам. Не каждый же день я пьяная. Две бутылки? Я еще не убирала. Убираться наверняка придется не один месяц. Сгорело практически все. Остались разве что чугунки и закатки под полом. Даже вилки и матрас хозяевам на время выделили соседи. Те самые, которым Любовь отныне гарантирует надежду на хоть какую-то безопасность.