Избавимся от «Бермудского треугольника» – будем рады: в Бресте возводится уникальная для страны транспортная развязка

Новости Беларуси. К тысячелетию из Бреста сделают настоящую конфетку. Празднование юбилея города станет событием национального масштаба, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Серьезно изменится транспортная инфраструктура, появятся новые школы, очистные сооружения, стадион, автовокзал. А также уникальная транспортная развязка «Западный обход». Бетонный титан 140 метров в диаметре и 10 метров над землей устранит очереди на железнодорожных переездах и освободит центральные улицы от большегрузов. Возведение проекта ведется в соответствии с указом Президента. Место будущей абсолютно новой для Беларуси транспортной развязки – одно из самых оживленных в Бресте. И дело даже не в том, что грандиозная стройка в разгаре. Безумные потоки машин тормозят сразу четыре железнодорожных переезда – закрываются они 70-80 раз в сутки. В пересчете на год многие автомобилисты проводят здесь десятки часов.

Водители:

Постоянно эти переезды, огромные пробки собираются. С утра ехать на работу вообще невозможно – надо выезжать за час, за два. Последние лет 30 за рулем, так что еще давно стояли. Вот эти переезды у нас называются «Бермудский треугольник». Если избавимся, будем очень рады. Вынуждены подолгу ждать, а вместе с тем сбиваться с графика и водители автобусов. К постоянным негодованиям пассажиров Александр Драгун уже привык. Сам же ностальгирует, как, стоя в этих же пробках еще 20 лет назад, готовился к занятиям по дороге в колледж.

Александр Драгун, водитель автобуса:

Да, задерживается на переездах общественный транспорт, стоим, с опозданием едем. Люди на работу опаздывают. Хочется, чтобы получше было. Ждем, когда откроется новый мост. Чтоб все на работу успевали, никто ни на кого не ругался. Решение этой острой транспортной проблемы, по сути, назрело уже давно. Впрочем, как и сделаны решительные шаги. Первая очередь объездной дороги, которая вплотную примыкает к Брестской крепости, сдали еще в декабре. Но впереди самое сложное – огромное кольцо над шестью переездами. Для белорусских строителей такой масштабный объект – серьезный вызов и проверка на прочность.

Дмитрий Ганчук, начальник стройки «Западный обход города Бреста. 2-я очередь»:

И объемы, и масштабы, и сжатые сроки строительства. Длина путепровода – почти 2,5 километра. И построить такой путепровод за 2,5 года – это очень серьезная задача. С одной стороны, и боязнь браться за такой объект, с другой стороны, большая ответственность и вызов самому себе построить такой уникальный объект. Задача стоит построить. Надежда Рачковская живет в этом доме больше 50 лет. Уже несколько месяцев и все ближе под окнами не умолкает бурная стройка. Так сложилось, что часть огромного путепровода пройдет именно по ее улице. Всего собираются снести 15 домов. Эта мера вынужденная. Поэтому взамен людям предложили хорошую альтернативу. Буквально в километре возводят новенькие усадебные дома. К переезду на такие же площади с пониманием отнеслись даже старожилы.

Надежда Рачковская, житель Бреста:

Все же там будет дом тоже двухквартирный, как и сейчас. 15 соток – 7,5 на одного. Тоже будет огородик и все. Стесненные частным сектором условия повлияли и на многие архитектурные решения объекта. Например, популярная развязка в виде листа клевера требует значительно больше места. Другое дело – кольцо. О масштабах стройки красноречиво говорят и цифры. Огромная кольцевая развязка будет иметь внешний диаметр 140 метров и на 10 метров возвысится над землей. Колонны под нее растут, как грибы после дождя. 12 из более чем 100 запланированных уже готовы. Постепенно вырисовывается и самая сложная конструкция путепровода.

Олег Белый, директор филиала предприятия мостостроения:

Существующие проезды остаются, по которым сейчас есть движение. А на втором уровне с эстакады основного хода по кольцу съезды будут во все существующие направления, на все улицы. Интерес, конечно, представляет само кольцо монолитное, сама развязка. Новая дорога свяжет не только микрорайоны, но и международные пограничные пункты пропуска «Козловичи – Кукурыки» и «Брест – Тересполь». К тому же из последнего в объезд центра города можно будет выехать в сторону «Беловежской пущи». Немаловажный фактор и экология.

Николай Якубовский, заместитель председателя Брестского горисполкома:

Одна из целей его строительства – это разгрузить центр города от транзитного и грузового транспорта. Мы планируем вообще закрыть с вводом нового обхода доступ грузового транспорта в центр города. То есть все потоки будут идти напрямую. Работа над так называемым «Западным обходом» не сбавляет темпов – каждый месяц строители накрывают балками по два пролета, а к концу года планируют дойти до железной дороги. Ко временным неудобствам с пониманием относятся и водители. По самым скромным прогнозам специалистов, вскоре пользу почувствуют 80 тысяч горожан.