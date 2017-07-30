Вот оно какое – наше лето: кому капризы погоды в Беларуси в тягость, а кто из них извлекает выгоду

Новости Беларуси. Погода тоже бывает, как нехорошие соседи. Портит и все надежды на отдых отпускникам, и планы на работу. Аграриям, например. Это лето запомнится тучами, дождями и прохладой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Белорусский климат меняется, – говорят метеорологи. И уже пересматривают температурные нормы. Картофеля в 2017 году планируют собрать около 1 млн тон. Немного меньше, чем в прошлом году. Но если кто-то теряет, кто-то обязательно находит. В южных районах начали выращивать виноград и арбузы. А ведь когда-то это было даже сложно представить. В общем, какое оно – наше лето? Всем известная детская песенка о лете в 2017 году в сердцах белорусов отзывается особой теплотой, ведь на исходе июля о тех самых «жарких» солнечных днях остается только мечтать. И пока традиционные атрибуты летнего отдыха терпеливо ждут своего часа на полках магазинов, резиновые сапоги и зонтики стали неотъемлемой частью жизни белорусов и настоящей золотой жилой для тех, кто эти, казалось бы, осенние аксессуары продает. Но те, для кого нынешний сезон обещал быть провальным, все-таки стараются сохранять оптимизм и искать новые способы привлечения покупателей. Так, например, низкий спрос на мороженое уличные торговцы компенсируют горячими напитками и кукурузой.

Ирина Андросенко:

Мы в этом году уже перегоняем показатели. Цены остались прошлого года. Много иностранных посетителей, туристов. Они приехали развлекаться, а перекусить, попить хочется. Холодного кваса попить можно. Не жалуются, а отчасти и благодарят погоду владельцы заведений. Александр Ярославцев говорит, что, зная характер белорусской погоды, террасу обустраивали особым образом, а сильнейший за всю историю метеонаблюдений дождь в столице и вовсе стал лакмусовой бумагой.

Александр Ярославцев, владелец кафе:

Люди спрятались у нас на террасе, укутавшись пледами, и наблюдали за зайцами, которые бегали здесь в возможности спрятаться от столба ливня, который шел. На самом деле температура была достаточно теплая, но у нас терраса оборудована так, чтобы ничего не заливало. В отличие от коллег, у которых нет подиума. Их, к сожалению, смывало. Изначально предусматривали, зная, как Верхний город всегда плавает. Прибыли не досчитываются и в прокате велосипедов.

Самому летнему средству передвижения горожане предпочитают такси и личные авто. И тут уж делай скидки или нет – желающих днем с огнем не сыскать.

Алексей Качановский, сотрудник велопроката:

Сейчас, как видите, ни единого велосипеда не сдано. 11 утра – никого. Хорошая погода с 10 утра, люди звонят, приходят. А когда погода ни о чем, как сейчас, уже все. Но есть те, кому жара только в тягость. Мы застали обитателей зоопарка в один из самых жарких дней на неделе. Столбик термометра показал отметку в плюс 26. Животные потянулись к водопоям и укрытиям, а засидевшиеся дома дети – к вольерам.

Наталья Мыслейко, методист минского зоопарка:

Наши животные спокойно относятся к такой погоде, им довольно комфортно. Сейчас наступают теплые дни, и, я так думаю, мы будем готовиться к тому, что опять вернемся в добавление в рационы мороженого, допустим, для медведя нашего. И надо сказать, что в такие не очень жаркие дни они у нас все чаще гуляют на улице, поэтому для посетителей это огромный плюс. Они могут увидеть гораздо больше животных, нежели когда придут в жаркий день. А вот аграрии, напротив, подгоняют лето – часть полей еще не вызрела. В 2016 году в это время уже убирали урожай, – вспоминает агроном Сергей Богданович.

Сергей Богданович, агроном:

Оно будет желтенькое, даже золотистое, одноцветное, как хлеб. Для этого поля нужно порядка 7-8 дней. Но у нас же не только это поле. Если озимая пшеница, то три тысячи. Где более легкие почвы, там уже гораздо лучше. И есть поля, более готовые к уборке. Поэтому на поле, где первое подойдет, направляем технику. И потом постепенно доходим до остальных. Но если верить синоптикам лето, в привычном нам виде окончательно обоснуется в Беларуси на предстоящей неделе. За такой прогноз не то чтобы как за соломинку, а как за трос для вейкборда держатся любители этого новомодного вида спорта.

Вероника Пыш, владелец спортивно-развлекательной площадки:

Конечно, погода вмешалась в наши планы, мы не рассчитывали на такое аномально холодное лето. Готовились несмотря ни на что, несмотря на погоду. Хотим здесь и дальше модернизироваться, совершенствоваться. Но именно водные виды развлечений напрямую зависят от погоды. И пока нет жары, люди у нас в воду не идут. Очевидно, настоящим экстрималам капли с неба не помеха.