Современная Татьяна Ларина. Несколько историй белорусок, ставших тезками героини известного романа

Новости Беларуси. «Она не ведает обмана и верит избранной мечте…» Эти строки русского классика актуальны и сегодня. Пушкинская Татьяна – образ легендарный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он неразрывно связан с датой, которая отмечается 25 января. Татьянин день по-особому празднуют героини нашего следующего сюжета. Мы отыскали однофамилиц Татьяны Лариной, живущих в наше время. Кто они? И как имя повлияло на их жизнь? Татьяне Александровне не до стихов. Современная Ларина из Витебска – метеоролог, в профессии – 30 лет. Впрочем, хоть ежедневный труд – это цифры и точная техника, порой она витает в облаках.

Татьяна Ларина, начальник метеорологической станции Витебска:

Всегда смотришь на небо и разбираешься, какие тут облака. Не каждый же знает, что это альтостратус, альтокомолюс, или стратакомолюс.

То, что в девичестве Холодковская станет Лариной, женщина предугадать не могла: все-таки не погода. Фамилию героини из «Евгения Онегина» получила от мужа.

Татьяна Ларина:

Когда он мне предложил выйти за него замуж, тогда я примерила на себя эту фамилию. Мне понравилось. Подумала, что очень красиво и исторически интересно.

А у Татьяны Лариной из Гомеля что ни день – улыбка. И ее собственная, и довольных клиентов. Неудивительно: она работает стоматологом в частной клинике.

Татьяна Ларина, стоматолог:

Однажды ко мне пришли мама с дочерью на прием. И она ей говорит: «Вот, у доктора фамилия как у Пушкина – Татьяна Ларина». А она ей отвечает: «Нет, мама, как у мента Ларина».

Стать стоматологом для женщины – сбывшаяся мечта, которая родилась у Татьяны Лариной еще в школе. Тогда же и, похоже, на всю жизнь она запомнила эти строки.

Татьяна Ларина, стоматолог:

«Я вам пишу, чего же боле? Что я могу еще сказать? Теперь, я знаю, в вашей воле меня презреньем наказать». Дальше не помню.

А эта героиня Татьянин день встретила у балетного станка. У педагога – занятия с детьми. У солистки балета Большого театра фамилия не Ларина, но с ней прима незримо связана. Ее мечта – станцевать партию своей тезки в опере «Евгений Онегин».

Татьяна Уласень, балерина:

Татьяна все, что переживает, это глубоко внутри нее. Это не поверхностное: попереживала и можно про это забыть. Она это все через себя пропускает.