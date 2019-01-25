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Капремонт девятиэтажки на Логойском тракте не могут закончить из-за одной квартиры

25 января 2019 21:15
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Новости Беларуси. Капитальный ремонт 9-этажного дома на Логойском тракте не могут завершить из-за одной квартиры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Обновлению тридцатый дом подлежал уже давно. Однако дождались его только 36 квартир из 45.

Капремонт девятиэтажки на Логойском тракте не могут закончить из-за одной квартиры-1

Процесс остановился на 18 квартире. Ее жильцы – женщина с сыном – не впускают ни газовщиков, ни сантехников, ни даже сотрудников милиции. Да еще и долг перед ЖКХ у семьи – по словам соседей – более 1500 рублей.

Капремонт девятиэтажки на Логойском тракте не могут закончить из-за одной квартиры-4

Во время нашего визита дверь также никто не открыл. В администрации Первомайского района предупреждают, что попасть в квартиру получится только по решению суда.

Капремонт девятиэтажки на Логойском тракте не могут закончить из-за одной квартиры-7

Капремонт девятиэтажки на Логойском тракте не могут закончить из-за одной квартиры-9

На приеме были в четверг у главного инженера Главного управления жилищно-коммунального хозяйства, который ситуацию обрисовал так: надо по наружной стене проводить, минуя четвертый этаж, в вышестоящие квартиры.

Капремонт девятиэтажки на Логойском тракте не могут закончить из-за одной квартиры-12

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Фотофакт

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