Капремонт девятиэтажки на Логойском тракте не могут закончить из-за одной квартиры

Новости Беларуси. Капитальный ремонт 9-этажного дома на Логойском тракте не могут завершить из-за одной квартиры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Обновлению тридцатый дом подлежал уже давно. Однако дождались его только 36 квартир из 45.

Процесс остановился на 18 квартире. Ее жильцы – женщина с сыном – не впускают ни газовщиков, ни сантехников, ни даже сотрудников милиции. Да еще и долг перед ЖКХ у семьи – по словам соседей – более 1500 рублей.

Во время нашего визита дверь также никто не открыл. В администрации Первомайского района предупреждают, что попасть в квартиру получится только по решению суда.