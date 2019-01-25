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В районе пересечения проспектов Жукова и Дзержинского построят многоэтажное жильё

25 января 2019 21:17
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Новости Беларуси. Участок в границах улиц Глаголева, Прилукской и Талаша на днях ушел с молотка за 7 миллионов рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

В районе пересечения проспектов Жукова и Дзержинского построят многоэтажное жильё-1

Итоговый чек в 10 раз превысил стартовую стоимость. К этим расходам инвестору придется добавить еще около 5 миллионов на расселение жителей 20-ти частных домов. Снести постройки планируют к 2020 году.

В районе пересечения проспектов Жукова и Дзержинского построят многоэтажное жильё-4

В районе пересечения проспектов Жукова и Дзержинского построят многоэтажное жильё-6

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Фотофакт

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