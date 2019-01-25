Участок дороги под МКАД в районе улицы Скорины закрыли на выходные

Новости Беларуси. 25 января закрылось движение под путепроводом на кольцевой в районе улицы Франциска Скорины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ограничение здесь снимут в 05:00 28 января. В выходные на этом участке изменятся привычные маршруты транспорта. Автобусы с улицы Купревича на Скорины курсировать не будут. Конечной для маршрутов № 145АС и 64А от станции метро «Московская» будет «РНПЦ неврологии и нейрохирургии». Автомобилистов и пассажиров просят учитывать информацию при планировании поездок.