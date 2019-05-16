«Современная, наукоёмкая и сложная техника». Новейшие разработки вооружения демонстрируют на выставке MILEX-2019 в Минске

Новости Беларуси. MILEX-2019. Выставка последних достижений в производстве военной техники проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои новейшие разработки в белорусской столице презентуют 170 экспонентов из 10 стран.

Отдельным стендом представлены возможности государств-членов ОДКБ. Впервые в форуме принимают участие компании из Сербии и ЮАР, а также Министерство оборонной промышленности Азербайджана. Самая масштабная экспозиция – у Беларуси.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Отрадно то, что та продукция, которая здесь представлена, нашего отечественного оборонного комплекса. В основном, это современная, наукоемкая и сложная техника и вооружение. Радует то, что решается такая серьезная задача, которая была поставлена главой государства, – выход на производство конечных образцов вооружения. И мы на этой выставке видим конечные образцы вооружения, начиная от стрелкового оружия и боеприпасов к ним и заканчивая ракетными комплексами.

Отметим, выставка не ограничится только экспозицией оружия. Так, 16 мая в Национальной библиотеке состоится Международная научная конференция по военно-техническим проблемам. Более 500 ученых и специалистов обсудят пути развития оборонного сектора экономики, а также возможности научного обеспечения новых разработок.