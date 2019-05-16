Антитабачный декрет рассмотрят белорусские депутаты 16 мая

Новости Беларуси. Антитабачное законодательство в центре внимания белорусских депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 мая в Палате представителей рассмотрят декрет Президента, который предусматривает ужесточение мер в данной сфере.

Основная цель документа – ограничение доступности сигарет и предотвращение негативного влияния курения на состояние здоровья населения. Среди ряда норм – расширение перечня мест, где курение запрещено.

Изменения касаются и электронных сигарет. На законодательном уровне урегулировано производство, оборот, а также их использование.