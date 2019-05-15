Цены на лук взлетели? Рассказывают чиновники и производители

Новости Беларуси. Белорусов последние две недели не отпускает тема дефицита репчатого и подорожание севка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В соцсетях цены обновляет рекорды, комментаторы нагнетают панику. Откуда растут ноги в луковом ажиотаже? Ситуацию на рынке изучили наши корреспонденты.

Продуктовый рынок Комаровка – индикатор покупательского спроса и предложения. Лук на прилавках, конечно, есть. Продавец говорить на камеру отказывается, но сумму за кило натурпродукта называет – 15 рублей. Но это скорее исключение. В целом, в зависимости от производителя, цена на репчатый колеблется от 2 до 3,5 рублей за килограмм.

­– Ажиотажа нет?

– Не ощутили.

Я считаю, что нормальные цены.

Подходящие почвы, теплый климат и госпрограмма сделали свое дело в самом луковом регионе страны. Если в 90-х, когда хозяйства Гомельщины только учились выращивать слезоточивый овощ, они получили скромный урожай в 282 тонны, то в 2017-м валовый сбор достиг 21 тысячи тонн. Но 2018-й был неурожайный. Весенняя засуха сыграла не в пользу аграриев, собрали меньше. Сократили поставки на экспорт, но полностью обеспечили себя полезным овощем.

Татьяна Карбанович, заместитель начальника Главного управления растениеводства Минсельхозпрода:

Отработана современная технология выращивания лука репчатого из семян в однолетней культуре. Благодаря тому, что эти объемы производятся в сельхозорганизациях, фермерских хозяйствах – именно они создают костяк этой продукции для закладки в стабилизационные фонды. В 2018 году было заложено порядка 11,7 тысяч тонн лука репчатого, полностью обеспечиваются потребности промышленной переработки.

В магазинах не скрывают: перебои с овощем были. Все дело в том, что лук закончился в некоторых фермерских хозяйствах, с которыми традиционно работают сети. Возник пробел. Его восполнили за счет импорта. Понятно, цена такого продукта выше – все-таки транспортные расходы, а везут даже из Египта.

Но это не значит, что нет отечественного овоща. В стабфондах его достаточно. По данным МАРТ, в закромах еще 1000 тонн, включая поздние сорта, и храниться он сможет до 1 июня. А потом уже пойдет свежий.

Виолетта Березовская, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

По данным мониторинга повсеместно есть в продаже лук репчатый. Допустим, отечественный, от одного до двух видов по цене от 79 копеек до 2 рублей 99 копеек. Импортный – один-три вида по цене от 1 рубль 80 до 6 рублей. Ажиотажного спроса тоже нет. Ситуация с вопросом о наличии лука репчатого недавно обсуждалась у главы государства. Даны соответствующие поручения, и МАРТ совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия выработает меры по защите внутреннего рынка дополнительно. Отдельная история – лук-севок. Его главный поставщик – Голландия. Погода опять-таки подвела производителей: урожай меньше – это, конечно, отразилось на закупочной цене.

Виолетта Березовская:

По результатам мониторинга лук-севок есть в продаже преимущественно на рынках и в специализированных магазинах. Более того, у нас есть факты о возврате лука организациями торговли поставщикам ввиду его не востребованности и ограниченных сроков продажи.

Луковый вопрос никак не отразился на весенних посадках. Они завершены. Площади под культуру в 2019 году расширили, а прошедшие вовремя дожди обеспечили дружные всходы.

Алексей Семченко, главный агроном КСУП «Комбинат «Восток»:

Лук достаточно ровно взошел. По сорняку сработано все. В принципе, соблюдаем нормы и рассчитываем, что у нас будет довольно хороший урожай в этом году.