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MILEX-2019. Что привезли на выставку вооружения 170 экспонентов из 10 стран

15 мая 2019 20:49
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Новости Беларуси. 15 мая на «Линии Сталина» открылась с огоньком выставка вооружений MILEX, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

MILEX-2019. Что привезли на выставку вооружения 170 экспонентов из 10 стран-1

Еще до этого момента было ясно, что предстоящие показы запомнятся надолго. Шутка ли сказать – около 20 тысяч квадратных метров, 170 экспонентов из 10 стран! Это новый рекорд. Многое демонстрируются впервые.

MILEX-2019. Что привезли на выставку вооружения 170 экспонентов из 10 стран-4

Разумеется, для нашей страны MILEX – это визитная карточка военпрома. Наши покажут и робота «Берсерк», и радиоэлектронное ружье против дронов «Гроза-Р2». Приветствие участникам форума направил Президент Беларуси.

MILEX-2019. Что привезли на выставку вооружения 170 экспонентов из 10 стран-7

Ну а наш корреспондент Дмитрий Боярович попытался узнать самые интересные факты. Например, на предыдущей выставке заключили контрактов аж на 100 миллионов долларов.

Подробности в видеоматериале.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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