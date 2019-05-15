MILEX-2019. Что привезли на выставку вооружения 170 экспонентов из 10 стран

Новости Беларуси. 15 мая на «Линии Сталина» открылась с огоньком выставка вооружений MILEX, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще до этого момента было ясно, что предстоящие показы запомнятся надолго. Шутка ли сказать – около 20 тысяч квадратных метров, 170 экспонентов из 10 стран! Это новый рекорд. Многое демонстрируются впервые.

Разумеется, для нашей страны MILEX – это визитная карточка военпрома. Наши покажут и робота «Берсерк», и радиоэлектронное ружье против дронов «Гроза-Р2». Приветствие участникам форума направил Президент Беларуси.