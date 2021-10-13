Прямой эфир

Совмин утвердил график переноса рабочих дней в 2022 году. Когда белорусы будут отдыхать?

13 октября 2021 06:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Совет Министров утвердил график переноса рабочих дней в 2022 году. Согласно постановлению, в трудовом календаре у белорусов будет всего два изменения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совмин утвердил график переноса рабочих дней в 2022 году. Когда белорусы будут отдыхать?-1

Рабочие дни переносятся с понедельника 7 марта на субботу 12 марта, с понедельника 2 мая на субботу 14 мая. Таким образом, весной дважды получится по четыре выходных дня подряд. При этом предприятия и организации с учетом специфики их производств вправе устанавливать график в другом порядке, но в соответствии с законодательством.

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дети будут изучать христианские праздники, традиции. Рассказываем о новом факультативе в школах
12 октября 2021 20:21

Дети будут изучать христианские праздники, традиции. Рассказываем о новом факультативе в школах

«Слегка потёртая, но с большой историей». Какие вещи Олега Новицкого есть в музее космонавтики?
12 октября 2021 20:08

«Слегка потёртая, но с большой историей». Какие вещи Олега Новицкого есть в музее космонавтики?

«Он для меня как аккумулятор». Белорусский скульптор рассказал о совместном проекте с Олегом Новицким
12 октября 2021 20:05

«Он для меня как аккумулятор». Белорусский скульптор рассказал о совместном проекте с Олегом Новицким