Совмин утвердил график переноса рабочих дней в 2022 году. Когда белорусы будут отдыхать?

Новости Беларуси. Совет Министров утвердил график переноса рабочих дней в 2022 году. Согласно постановлению, в трудовом календаре у белорусов будет всего два изменения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рабочие дни переносятся с понедельника 7 марта на субботу 12 марта, с понедельника 2 мая на субботу 14 мая. Таким образом, весной дважды получится по четыре выходных дня подряд. При этом предприятия и организации с учетом специфики их производств вправе устанавливать график в другом порядке, но в соответствии с законодательством.