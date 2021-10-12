Дети будут изучать христианские праздники, традиции. Рассказываем о новом факультативе в школах

«Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма» – так звучит название нового факультатива, который уже появился в белорусских школах. О чем же расскажет дополнительная дисциплина? Узнаем.

Галина Николаенко, проректор по научной работе Академии последипломного образования, доктор педагогических наук, профессор:

Главное, что объединяет нашу нацию – это духовность и патриотизм. Это и есть доминанта создания данного факультатива.

Программа факультативного занятия рассчитана на 35 часов. Пока по одному уроку в неделю добавится в расписании только пятых или шестых классов, в зависимости от подготовленности учащихся. В дальнейшем курс планируется продолжать до старших классов. Галина Николаенко:

Мы подчеркиваем добровольность проведения этого занятия. То есть факультатив – это занятие, которое учащиеся посещают в соответствии с собственным желанием и желанием своих законных представителей, в частности родителей.

Новая дисциплина направлена на формирование духовно-нравственной культуры и патриотизма учащихся на основе христианских традиций и ценностей белорусского народа. Преподавать факультатив будут люди, которые осознают всю ценность привития детям навыков ответственного поведения. Галина Николаенко:

Это прежде всего учителя русского и белорусского языка и литературы, это могут быть учителя истории. Мы как система дополнительного образования и повышения квалификации педагогов берем на себя ответственность подготовки таких педагогов.

На занятиях будут подниматься различные темы. Дети будут изучать христианские праздники, традиции, духовное краеведение. Формы подачи материала также обширны: начиная от постановки сценок и заканчивая виртуальными экскурсиями по святыням Беларуси. Педагоги подчеркивают особую важность такого факультатива для подрастающего поколения.

Светлана Парфенович, учитель русского языка и литературы средней школы № 136 г. Минска:

Произошло в современном мире расчеловечивание человека, очень важно уловить эту проблему, не дать до конца этому произойти. Поэтому школа должна решать эти проблемы в формате данного факультатива. Несмотря на то, что факультатив появился совсем недавно, уже есть те, кто оценил новый формат проведения занятия по достоинству.

Ксения Прокопцова, учащаяся 5-го класса средней школы № 136 г. Минска:

Мне очень нравится это занятие, от урока оно сильно отличается, здесь весело. На уроке надо что-то писать, а здесь мы играем.

Роман Абасов, учащийся 5-го класса средней школы № 136 г. Минска:

Обсуждаем что-то, говорим на разные темы, например, про Библию.

Денис Муковский, учащийся 5-го класса средней школы № 136 г. Минска:

Мне очень понравилась подготовка к этому факультативу, мы пели песни, учили стихи, общались. Специально для проведения факультатива были выпущены учебные пособия. Авторы обещают увлекательную подачу материала, многообразие картинок и простое разъяснение важных понятий.