Дети будут изучать христианские праздники, традиции. Рассказываем о новом факультативе в школах

«Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма» – так звучит название нового факультатива, который уже появился в белорусских школах. О чем же расскажет дополнительная дисциплина? Узнаем.
«Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма» – так звучит название нового факультатива, который уже появился в белорусских школах. О чем же расскажет дополнительная дисциплина? Узнаем.
Галина Николаенко, проректор по научной работе Академии последипломного образования, доктор педагогических наук, профессор:
Главное, что объединяет нашу нацию – это духовность и патриотизм. Это и есть доминанта создания данного факультатива.
Программа факультативного занятия рассчитана на 35 часов. Пока по одному уроку в неделю добавится в расписании только пятых или шестых классов, в зависимости от подготовленности учащихся. В дальнейшем курс планируется продолжать до старших классов.
Галина Николаенко:
Мы подчеркиваем добровольность проведения этого занятия. То есть факультатив – это занятие, которое учащиеся посещают в соответствии с собственным желанием и желанием своих законных представителей, в частности родителей.
Новая дисциплина направлена на формирование духовно-нравственной культуры и патриотизма учащихся на основе христианских традиций и ценностей белорусского народа. Преподавать факультатив будут люди, которые осознают всю ценность привития детям навыков ответственного поведения.
Галина Николаенко:
Это прежде всего учителя русского и белорусского языка и литературы, это могут быть учителя истории. Мы как система дополнительного образования и повышения квалификации педагогов берем на себя ответственность подготовки таких педагогов.
На занятиях будут подниматься различные темы. Дети будут изучать христианские праздники, традиции, духовное краеведение. Формы подачи материала также обширны: начиная от постановки сценок и заканчивая виртуальными экскурсиями по святыням Беларуси. Педагоги подчеркивают особую важность такого факультатива для подрастающего поколения.
Светлана Парфенович, учитель русского языка и литературы средней школы № 136 г. Минска:
Произошло в современном мире расчеловечивание человека, очень важно уловить эту проблему, не дать до конца этому произойти. Поэтому школа должна решать эти проблемы в формате данного факультатива.
Несмотря на то, что факультатив появился совсем недавно, уже есть те, кто оценил новый формат проведения занятия по достоинству.
Ксения Прокопцова, учащаяся 5-го класса средней школы № 136 г. Минска:
Мне очень нравится это занятие, от урока оно сильно отличается, здесь весело. На уроке надо что-то писать, а здесь мы играем.
Роман Абасов, учащийся 5-го класса средней школы № 136 г. Минска:
Обсуждаем что-то, говорим на разные темы, например, про Библию.
Денис Муковский, учащийся 5-го класса средней школы № 136 г. Минска:
Мне очень понравилась подготовка к этому факультативу, мы пели песни, учили стихи, общались.
Специально для проведения факультатива были выпущены учебные пособия. Авторы обещают увлекательную подачу материала, многообразие картинок и простое разъяснение важных понятий.
Галина Николаенко:
Здесь есть такая необычная часть, как иллюстрированный словарь. Совершенно очевидно, что, изучая духовно-нравственное наследие христианства, учащиеся будут сталкиваться с какими-то словами и выражениями, которые требуют пояснения. Поэтому мы предложили не просто словарь, но еще и иллюстрированный словарь, чтобы детям было проще. Мы использовали и современные возможности, здесь есть QR-коды, благодаря этому возможность использования фильмографий.