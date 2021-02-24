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«Тренажёрные залы, борцовские, гимнастические». В Могилёве завершается первый этап строительства ФОК

24 февраля 2021 06:52
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Новости Беларуси. В Могилеве подходит к концу первый этап строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Тренажёрные залы, борцовские, гимнастические». В Могилёве завершается первый этап строительства ФОК-1

Изначально на этом месте планировали построить гребную базу, но объект превратился в долгострой. В 2020 году стройку вновь возобновили, и по просьбе жителей молодого микрорайона она поменяла свое предназначение.

«Тренажёрные залы, борцовские, гимнастические». В Могилёве завершается первый этап строительства ФОК-4

Александр Бурчик, заместитель генерального директора Строительного треста № 17:
Это будет физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном. И первая очередь тренажерные залы, борцовские залы, гимнастические, они уже сдаются в конце февраля этого года. А бассейн будет к концу года.

«Тренажёрные залы, борцовские, гимнастические». В Могилёве завершается первый этап строительства ФОК-7

ФОК станет самым крупным в городе. В нем будет весь необходимый набор оборудования для учебно-тренировочных сборов по плаванию. Ожидается, что комплекс сможет принимать и соревнования разного уровня. При его строительстве учтут все международные стандарты, включая электронную систему фиксации результатов пловцов.

# Строительство # общество # Фотофакт

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