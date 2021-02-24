«Тренажёрные залы, борцовские, гимнастические». В Могилёве завершается первый этап строительства ФОК

Новости Беларуси. В Могилеве подходит к концу первый этап строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изначально на этом месте планировали построить гребную базу, но объект превратился в долгострой. В 2020 году стройку вновь возобновили, и по просьбе жителей молодого микрорайона она поменяла свое предназначение.

Александр Бурчик, заместитель генерального директора Строительного треста № 17:

Это будет физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном. И первая очередь – тренажерные залы, борцовские залы, гимнастические, они уже сдаются в конце февраля этого года. А бассейн будет к концу года.