В профтехнических учреждениях образования Минской области начнут принимать документы с 15 июня
Новости Беларуси. Профтехническим учреждения образования Минщины на старте вступительной кампании. Принимать документы начнут с 15 июня.
В столичном регионе таких учреждений 18.
Поступить могут более трех тысяч человек. На те специальности, которые не востребован, набор осуществляться не будет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
А вот на те, которые нужны рынку, поступление восстановят. К тому же, впервые в области начнут
готовить реставраторов декоративно-художественных покрасок – это в Борисове,
и агентов по обслуживанию автомобильных перевозок – в Копыле. Между прочим, планы набора учащихся утверждаются заранее. Это делается для того, чтобы не разбалансировать рынок труда.
Светлана Невмержицкая, ответственный секретарь приемной комиссии Слуцкого государственного сельскохозяйственного профессионального лицея:
План приёма мы согласовываем с управлением образования. Все контрольные цифры согласованы и утверждены.
В 2017 году состовляет 203 человека, 56 человек на основе общего среднего образоания, 135 на основе общего базового образования и 12 человек на основе специального образования.
В течении учебного года все педагогические работники, в том числе и администрация посещают учреждения общего среднего образования и города, и района. Процентов 75-80, когда мы проводим профориентационную работу и те учащиеся, которые определились с выбором, они к нам приходят.
Впрочем, не растеряться в перечне необходимых документов, нужных для поступления, помогут не только в приемной комиссии – оформлены специальные справочные стенды.
К тому же, найти нужную информацию можно и на виртуальных страницах образовательных учреждений.
Наталья Русакевич, заместитель директора по учебно-производственной работе Слуцкого государственного сельскохозяйственного профессионального лицея:
Здесь можем увидеть все необходимые документы, те, что необходимо подавать при поступлении, всевозможные образцы заявлений,
перечень документов, алгоритм действий наших будущих студентов.
Все, что необходимо им знать, они могут найти на нашем сайте.Мы очень рады всем нашим будущим студентам, приезжайте, поступайте и обучайтесь по всем специальностям.