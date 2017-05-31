В профтехнических учреждениях образования Минской области начнут принимать документы с 15 июня

Поступить могут более трех тысяч человек. На те специальности, которые не востребован, набор осуществляться не будет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

А вот на те, которые нужны рынку, поступление восстановят. К тому же, впервые в области начнут

и агентов по обслуживанию автомобильных перевозок – в Копыле. Между прочим, планы набора учащихся утверждаются заранее. Это делается для того, чтобы не разбалансировать рынок труда.

Светлана Невмержицкая, ответственный секретарь приемной комиссии Слуцкого государственного сельскохозяйственного профессионального лицея: План приёма мы согласовываем с управлением образования. Все контрольные цифры согласованы и утверждены.

В 2017 году состовляет 203 человека, 56 человек на основе общего среднего образоания, 135 на основе общего базового образования и 12 человек на основе специального образования.

В течении учебного года все педагогические работники, в том числе и администрация посещают учреждения общего среднего образования и города, и района. Процентов 75-80, когда мы проводим профориентационную работу и те учащиеся, которые определились с выбором, они к нам приходят.

Впрочем, не растеряться в перечне необходимых документов, нужных для поступления, помогут не только в приемной комиссии – оформлены специальные справочные стенды.