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Никогда нельзя забывать, когда ты находишься на подиуме, а когда в кругу своих друзей: белоруска Вероника Коробка о победе на конкурсе «Мисс 7 континентов»

31 мая 2017 14:51
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Новости Беларуси. Родилась красивой. Конкурс проходил в турецком Бодруме. Конкуренция была «неслабая»: красавицы из двадцати стран мира покоряли жюри.

Никогда нельзя забывать, когда ты находишься на подиуме, а когда в кругу своих друзей: белоруска Вероника Коробка о победе на конкурсе «Мисс 7 континентов»-1

Белоруска «взяла» своей непосредственностью и запомнилась блестящим дефиле в национальном костюме.

Никогда нельзя забывать, когда ты находишься на подиуме, а когда в кругу своих друзей: белоруска Вероника Коробка о победе на конкурсе «Мисс 7 континентов»-3

Хотя для Вероники это был и не первый конкурс, но поволноваться пришлось.

Никогда нельзя забывать, когда ты находишься на подиуме, а когда в кругу своих друзей: белоруска Вероника Коробка о победе на конкурсе «Мисс 7 континентов»-5

Вероника Коробка, победитель международного конкурса красоты «Мисс семи континентов»:
Не надо забывать, что это соревнования. Никогда нельзя забывать, когда ты находишься на подиуме,

а когда в кругу своих друзей, потому что это все-таки конкурс.

Самое лучшее впечатление, конечно же это победа. Но все 10 дней мы отдыхали, это был самый лучший конкурс за всю мою жизнь.

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# общество # Фотофакт # Конкурс красоты # Вероника Коробка

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