Никогда нельзя забывать, когда ты находишься на подиуме, а когда в кругу своих друзей: белоруска Вероника Коробка о победе на конкурсе «Мисс 7 континентов»

Новости Беларуси. Родилась красивой. Конкурс проходил в турецком Бодруме. Конкуренция была «неслабая»: красавицы из двадцати стран мира покоряли жюри.
Новости Беларуси. Родилась красивой. Конкурс проходил в турецком Бодруме. Конкуренция была «неслабая»: красавицы из двадцати стран мира покоряли жюри.
Белоруска «взяла» своей непосредственностью и запомнилась блестящим дефиле в национальном костюме.
Хотя для Вероники это был и не первый конкурс, но поволноваться пришлось.
Вероника Коробка, победитель международного конкурса красоты «Мисс семи континентов»:
Не надо забывать, что это соревнования. Никогда нельзя забывать, когда ты находишься на подиуме,
а когда в кругу своих друзей, потому что это все-таки конкурс.
Самое лучшее впечатление, конечно же это победа. Но все 10 дней мы отдыхали, это был самый лучший конкурс за всю мою жизнь.
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