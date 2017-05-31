Никогда нельзя забывать, когда ты находишься на подиуме, а когда в кругу своих друзей: белоруска Вероника Коробка о победе на конкурсе «Мисс 7 континентов»

Новости Беларуси. Родилась красивой. Конкурс проходил в турецком Бодруме. Конкуренция была «неслабая»: красавицы из двадцати стран мира покоряли жюри.

Белоруска «взяла» своей непосредственностью и запомнилась блестящим дефиле в национальном костюме.

Хотя для Вероники это был и не первый конкурс, но поволноваться пришлось.

Вероника Коробка, победитель международного конкурса красоты «Мисс семи континентов»:

Не надо забывать, что это соревнования. Никогда нельзя забывать, когда ты находишься на подиуме,