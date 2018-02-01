Советы психолога: стоит ли дружить с бывшими вторыми половинками
Если верить фильмам, фраза «давай останемся друзьями» – одна из наиболее употребляемых при расставании. Если верить реальности, это, пожалуй, самые нечестные слова. Поспорить с ними может разве что сакраментальное «дело не в тебе, дело во мне». Практика показываетдрузьями бывшие возлюбленные остаются редко. Чаще – сохраняют хорошую мину при плохой игре.
Люся и Андрей в отношениях всего 6 месяцев. Однако свой союз они считают крепким и прогрессивным. Молодым людям с лёгкостью удаётся строить свою любовь «под пристальным взором» бывших девушек Андрея.
Андрей:
З некаторымі я падтрымліваю сувязь, таму шта ўсё ў межах адной кампаніі сяброў, то яны ж не перестаюць быць сябрамі.
Влюблённые уверены: никакое прошлое не сможет разрушить их отношения, пока в паре царит доверие и понимание.
Андрей:
Калі ўсё шчыра, нічога не хаваецца, то і праблемы няма. Можна сацавацца з былымі, але не рабіць гэтага таямніца.
Мы живём в мире, где, изо дня в день, люди друг другу пытаются доказать – дружба с экс-партнёрами – это не просто нормально, а правильно и цивилизованно. Но, так ли это на самом деле, поможет разобраться психолог.
Наталья Яковенко, психолог, психоаналитик:
Конечно, очень важно уметь завершать отношения. Когда отношения незаконченные, тогда мысли об этом человеке, его образ, непрожитые чувства занимают очень много внимания, очень много места в человеческой душе, и это может быть таким серьёзным препятствием для начала новой жизни, для начала новых отношений.
Правда, существуют исключения, когда теплые приятельские отношения важно и нужно сохранять.
Наталья Яковенко:
Если мы говорим о паре, которая жената, у которой есть дети. Если в паре хорошие отношения, если ей удаётся сохранить эти отношения, то у них больше возможностей вырастить здоровых детей, дать им какую-то опору в жизни и помочь детям пережить эту травму развода, которая будет у детей в любом случае.
Также большие шансы расстаться друзьями есть у пар, чьи чувства медленно и равномерно угасли, а уважение друг к другу осталось.
Наталья Яковенко:
Так чаще бывает во взрослых парах, когда люди живут по 10-20 лет. В этом смысле, наверное, не очень будет больно расстаться, они смогут как-то друг с другом поговорить, они смогут как-то это пережить, возможно, даже останутся друзьями. Если мы говорим про более молодые годы, то навряд ли это возможно.
Но если у партнеров в новообразовавшейся паре возникает потребность «погружаться в прошлое» и существует непреодолимая тяга к общению с «прошлой любовью», то для таких отношений, где неустанно присутствует «третий лишний», прогноз специалиста – неутешительный.
Наталья Яковенко:
Меня, как психолога, это настораживает. Потому что это похоже на отношения втроём, вчетвером. Здесь нет целостности, потому что не зря же люди, в конце концов, идут в ЗАГС. Это означает переход куда-то. Это означает отказ, от прошлого в том числе, от прошлых отношений.
Психологи утверждают: строить отношения вдвоём – каторжный труд. А привлечение бывших возлюбленных в пару, есть ни что иное, как страх остаться наедине друг с другом.
Наталья Яковенко:
Тогда всё ненастоящее. Тогда пару нельзя назвать парой. Тогда зачем идти в ЗАГС, если этот выбор не сделан. Если нужен кто-то ещё, для того, чтобы в этих отношениях находиться.
Как относятся белорусы к дружбе со своими бывшими половинками? Узнаете, посмотрев видеоматериал.