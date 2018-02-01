Советы психолога: стоит ли дружить с бывшими вторыми половинками

Если верить фильмам, фраза «давай останемся друзьями» – одна из наиболее употребляемых при расставании. Если верить реальности, это, пожалуй, самые нечестные слова. Поспорить с ними может разве что сакраментальное «дело не в тебе, дело во мне». Практика показываетдрузьями бывшие возлюбленные остаются редко. Чаще – сохраняют хорошую мину при плохой игре.

Люся и Андрей в отношениях всего 6 месяцев. Однако свой союз они считают крепким и прогрессивным. Молодым людям с лёгкостью удаётся строить свою любовь «под пристальным взором» бывших девушек Андрея.

Влюблённые уверены: никакое прошлое не сможет разрушить их отношения, пока в паре царит доверие и понимание.

Мы живём в мире, где, изо дня в день, люди друг другу пытаются доказать – дружба с экс-партнёрами – это не просто нормально, а правильно и цивилизованно. Но, так ли это на самом деле, поможет разобраться психолог.

Наталья Яковенко, психолог, психоаналитик:

Конечно, очень важно уметь завершать отношения. Когда отношения незаконченные, тогда мысли об этом человеке, его образ, непрожитые чувства занимают очень много внимания, очень много места в человеческой душе, и это может быть таким серьёзным препятствием для начала новой жизни, для начала новых отношений.

Правда, существуют исключения, когда теплые приятельские отношения важно и нужно сохранять.

Наталья Яковенко:

Если мы говорим о паре, которая жената, у которой есть дети. Если в паре хорошие отношения, если ей удаётся сохранить эти отношения, то у них больше возможностей вырастить здоровых детей, дать им какую-то опору в жизни и помочь детям пережить эту травму развода, которая будет у детей в любом случае.

Также большие шансы расстаться друзьями есть у пар, чьи чувства медленно и равномерно угасли, а уважение друг к другу осталось.

Наталья Яковенко:

Так чаще бывает во взрослых парах, когда люди живут по 10-20 лет. В этом смысле, наверное, не очень будет больно расстаться, они смогут как-то друг с другом поговорить, они смогут как-то это пережить, возможно, даже останутся друзьями. Если мы говорим про более молодые годы, то навряд ли это возможно.