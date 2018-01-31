Почему затруднено движение на проспекте Дзержинского?

Новости Беларуси. Движение транспорта по проспекту Дзержинского от площади Богушевича до второго переулка Розы Люксембург затруднено в связи с аварийными работами на сетях «Минскводоканала», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Специалисты обещают оперативно завершить ремонт. Но при необходимости движение здесь будет ограничено еще несколько дней.