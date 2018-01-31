Почему затруднено движение на проспекте Дзержинского?

Новости Беларуси. Движение транспорта по проспекту Дзержинского от площади Богушевича до второго переулка Розы Люксембург затруднено в связи с аварийными работами на сетях «Минскводоканала», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Специалисты обещают оперативно завершить ремонт. Но при необходимости движение здесь будет ограничено еще несколько дней.
Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ УВД Мингорисполкома:
Учитывая данные обстоятельства, было принято усилить этот промежуток дороги сотрудниками Госавтоинспекции для оказания помощи. То бишь в утреннее и в вечернее время для того, чтобы избежать заторовых ситуаций. Потому что будет сужение различных полос в одну-две, где-то местами будет просто одна полоса.
Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения объезжать этот участок дороги для меньшего накопления транспорта на данном промежутке.
Из-за ремонтных работ внесены изменения в маршруты троллейбусов № 36, 40 и 53, 12 троллейбус вовсе отменен.
В качестве компенсации организуется работа временных автобусных маршрутов № 12Т и 974. Увеличится количество подвижного состава по маршруту 74С. Пассажирам, имеющим многоразовые проездные на троллейбус, предоставляется право проезда на временных автобусах без дополнительной оплаты.