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Почему затруднено движение на проспекте Дзержинского?

31 января 2018 21:32
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Новости Беларуси. Движение транспорта по проспекту Дзержинского от площади Богушевича до второго переулка Розы Люксембург затруднено в связи с аварийными работами на сетях «Минскводоканала», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Специалисты обещают оперативно завершить ремонт. Но при необходимости движение здесь будет ограничено еще несколько дней.

Почему затруднено движение на проспекте Дзержинского?-1

Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ УВД Мингорисполкома:
Учитывая данные обстоятельства, было принято усилить этот промежуток дороги сотрудниками Госавтоинспекции для оказания помощи. То бишь в утреннее и в вечернее время для того, чтобы избежать заторовых ситуаций. Потому что будет сужение различных полос в одну-две, где-то местами будет просто одна полоса.

Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения объезжать этот участок дороги для меньшего накопления транспорта на данном промежутке.

Из-за ремонтных работ внесены изменения в маршруты троллейбусов № 36, 40 и 53, 12 троллейбус вовсе отменен.

Почему затруднено движение на проспекте Дзержинского?-4

В качестве компенсации организуется работа временных автобусных маршрутов № 12Т и 974. Увеличится количество подвижного состава по маршруту 74С. Пассажирам, имеющим многоразовые проездные на троллейбус, предоставляется право проезда на временных автобусах без дополнительной оплаты.

# общество # Улицы Минска # Дорожное движение # Фотофакт # Сергей Зараник

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