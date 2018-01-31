Потрогать шиншиллу или завести крысу: в Минском зоопарке открылась выставка грызунов

Новости Беларуси. А вы в курсе, что крысы владеют так называемым «словарным запасов» в более чем 50 различных криков, и каждый имеет свое значение? Об этом и не только любой желающий может узнать на тематической выставке грызунов в столичном зоопарке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.