Где в Минске можно оставить ребенка, если родителям нужно съездить по делам?

Новости Беларуси. Ели вам не с кем оставить своего ребенка, то о нем позаботятся в октябрьском районном территориальном центре социального обслуживания населения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Ели вам не с кем оставить своего ребенка, то о нем позаботятся в октябрьском районном территориальном центре социального обслуживания населения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Оставить чадо можно на 4 часа. Мама Евы уехала на сессию, ну а малышке в это время есть чем заняться: игрушки, рисование и общение с опытным психологом. К каждому ребенку – индивидуальный подход.
Ольга Зуева, психолог ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Октябрьского района»:
Любит рисовать. Поэтому мы рисуем и крупой пальчиком, и водными красками. Рисуем, лепим.