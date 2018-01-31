Где в Минске можно оставить ребенка, если родителям нужно съездить по делам?

Новости Беларуси. Ели вам не с кем оставить своего ребенка, то о нем позаботятся в октябрьском районном территориальном центре социального обслуживания населения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оставить чадо можно на 4 часа. Мама Евы уехала на сессию, ну а малышке в это время есть чем заняться: игрушки, рисование и общение с опытным психологом. К каждому ребенку – индивидуальный подход.