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Где в Минске можно оставить ребенка, если родителям нужно съездить по делам?

31 января 2018 21:27
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Новости Беларуси. Ели вам не с кем оставить своего ребенка, то о нем позаботятся в октябрьском районном территориальном центре социального обслуживания населения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Где в Минске можно оставить ребенка, если родителям нужно съездить по делам?-1

Оставить чадо можно на 4 часа. Мама Евы уехала на сессию, ну а малышке в это время есть чем заняться: игрушки, рисование и общение с опытным психологом. К каждому ребенку – индивидуальный подход.

Где в Минске можно оставить ребенка, если родителям нужно съездить по делам?-4

Ольга Зуева, психолог ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Октябрьского района»:
Любит рисовать. Поэтому мы рисуем и крупой пальчиком, и водными красками. Рисуем, лепим.

# общество # Социальная помощь # Фотофакт # Ольга Зуева # Григорий Азарёнок

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