Советы кинолога: какую собаку выбрать и как её дрессировать?

Знаменитые Балта, Каштанка, Шарик, Бетховен… Когда произносишь эти клички, непроизвольно лицо расплывается в улыбке. Удивительно, сколько радости и счастья приносят человеку собаки! А ведь они не только охранники. Для некоторых пес – это проводник по миру, опора и поддержка. Но все ли четвероногие способны на такую ответственность и служить собакой-поводырем?

Евгений Кобец, председатель совета Белорусского общественного спортивного кинологического объединения:

Начинается всё на отборе собаки. Это могут быть разновидности охотничьих собак, разновидности собак служебных, пастушьих пород. И самое главное, чтобы они были среднего размера, умные и, в том числе, чтобы нервная система была уравновешенной. Есть специальное тестирование, где они должны быть очень хорошо социализированы. Они не должны бояться машин.

Евгений Кобец:

Сама дрессировка построена на то, чтобы не управлять поведением собаки, а собака знает, как вести себя, и она помогает человеку.