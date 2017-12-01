Советы кинолога: какую собаку выбрать и как её дрессировать?
Знаменитые Балта, Каштанка, Шарик, Бетховен… Когда произносишь эти клички, непроизвольно лицо расплывается в улыбке. Удивительно, сколько радости и счастья приносят человеку собаки! А ведь они не только охранники. Для некоторых пес – это проводник по миру, опора и поддержка. Но все ли четвероногие способны на такую ответственность и служить собакой-поводырем?
Евгений Кобец, председатель совета Белорусского общественного спортивного кинологического объединения:
Начинается всё на отборе собаки. Это могут быть разновидности охотничьих собак, разновидности собак служебных, пастушьих пород. И самое главное, чтобы они были среднего размера, умные и, в том числе, чтобы нервная система была уравновешенной. Есть специальное тестирование, где они должны быть очень хорошо социализированы. Они не должны бояться машин.
Евгений Кобец:
Сама дрессировка построена на то, чтобы не управлять поведением собаки, а собака знает, как вести себя, и она помогает человеку.
Доверие – основа всех крепких отношений! Наш четвероногий друг ощущает каждую эмоцию человека. Если вы расстроены, то он тоже грустит, осторожно подходит успокоить, приободрить. Многие даже задолго до прихода знают: хозяин рядом. И с радостью ждут у входа.