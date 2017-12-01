Проведение исследований в космосе и создание системы мониторинга растительного и животного мира: какие задачи стоят перед НАН Беларуси

Новости Беларуси. Эффективность и качество исследовательской деятельности белорусских ученых будут стимулировать нововведениями. В верхней палате рассмотрели проект изменений и дополнений в «Закон о патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ имеет серьезные прогрессивные черты. Впервые патентообладателя от нарушения его прав будет защищать внушительная денежная компенсация. Появятся и новые механизмы, которые значительно упростят систему получения патентов.