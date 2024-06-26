Советских солдат встретили всего 118 человек: как освобождали Витебск?
Десятки тысяч погибших и выжженная дотла земля. Девять долгих месяцев на подступах к Витебску стоял фронт. 26 июня 1944 года, на третьи сутки Белорусской стратегической наступательной операции «Багратион», город ощутил дыхание свободы. Местные жители – их оставалось всего 118 – с ликованием встречали советские войска, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как это было?
Хроника жизненно важного дня – в нашем следующем материале.
26 июня 1944 года. В ходе наступательной операции «Багратион» освобождены Дубровенский, Толочинский, Кировский, Крупский, Жлобинский районы Беларуси. Солдат освободителей встретил и город Витебск. В окружении под Витебском оказались несколько пехотных дивизий противника общей численностью 35 тысяч человек. 26 июня немцы пытались вырваться из сжимающегося кольца, но тщетно. Каждый вносил свою лепту в освобождение белорусской земли.
Елизавета Марачковская, младший научный сотрудник Музея Великой Отечественной войны:
В ходе освобождения города отличился командир саперного взвода старший сержант Блохин. В ходе боя он во главе с группой из шести бойцов саперного взвода первым ворвался на мост через реку Западная Двина. За две минуты до взрыва перерезал бикфордов шнур и таким образом обезвредил мину. При этом ему удалось уничтожить охранников этого моста. Благодаря спасению моста бойцы смогли продолжить бои и освободить Витебск 26 июля.
Из воспоминаний представителя Ставки Верховного Главнокомандования на 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах Василевского:
Положение гитлеровцев было явно безнадежным. Окруженным фашистским войскам был предъявлен ультиматум о сдаче. Они попросили дать им на размышления несколько часов. На глазах наших воинов они устроили в своих подразделениях собрание, но решение так и не приняли. Когда время истекло, а ответа о сдаче не последовало, советские войска перешли в атаку. И только тогда фашисты начали сдаваться в плен, почти не отказывая сопротивление. Среди пленных оказалось четыре генерала.
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