Советских солдат встретили всего 118 человек: как освобождали Витебск?

Десятки тысяч погибших и выжженная дотла земля. Девять долгих месяцев на подступах к Витебску стоял фронт. 26 июня 1944 года, на третьи сутки Белорусской стратегической наступательной операции «Багратион», город ощутил дыхание свободы. Местные жители – их оставалось всего 118 – с ликованием встречали советские войска, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как это было? Хроника жизненно важного дня – в нашем следующем материале.

26 июня 1944 года. В ходе наступательной операции «Багратион» освобождены Дубровенский, Толочинский, Кировский, Крупский, Жлобинский районы Беларуси. Солдат освободителей встретил и город Витебск. В окружении под Витебском оказались несколько пехотных дивизий противника общей численностью 35 тысяч человек. 26 июня немцы пытались вырваться из сжимающегося кольца, но тщетно. Каждый вносил свою лепту в освобождение белорусской земли.

Елизавета Марачковская, младший научный сотрудник Музея Великой Отечественной войны:

В ходе освобождения города отличился командир саперного взвода старший сержант Блохин. В ходе боя он во главе с группой из шести бойцов саперного взвода первым ворвался на мост через реку Западная Двина. За две минуты до взрыва перерезал бикфордов шнур и таким образом обезвредил мину. При этом ему удалось уничтожить охранников этого моста. Благодаря спасению моста бойцы смогли продолжить бои и освободить Витебск 26 июля.