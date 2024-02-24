Александр Осенко: зрители СТВ получат самые достоверные данные о проведении голосования

Что самое главное в любой избирательной кампании? Ответ весьма прост – достоверность получаемой информации. Так, во Дворце Республики открылся информационный центр ЦИК Беларуси «Выборы-2024». Уже сегодня, 24 февраля, он работает в режиме нон-стоп. Именно сюда будет поступать самая оперативная информация, касающаяся выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перцов пригласил зарубежных экспертов прийти на избирательные участки. Самую оперативную информацию будут получать и зрители нашего телеканала. Современная выездная студия разместилась прямо в инфоцентре.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Завтра в нашей стране впервые будет проходить единый центр голосования и, конечно же, наша компания будет широко освещать это важное политическое событие. Наши корреспонденты будут работать на избирательных участках по всей стране. В выпусках новостей будут прямые включения из пресс-центра Центральной избирательной комиссии, которая находится здесь, во Дворце Республики. И мы с приглашенными экспертами будем обсуждать ход этой электоральной кампании. Смотрите новости на наших телеканалах СТВ и «РТР-Беларусь» и на официальных аккаунтах нашей компании в интернете, вы получите достоверные данные о проведении голосования.





Журналисты уже присматривают места в обновленном ньюс-руме. В современном пресс-центре будут работать свыше 400 корреспондентов – представителей крупнейших медиа России, Китая, Турции. Предусмотрена возможность синхронного перевода.





Озгур Алтинбас, корреспондент (Турция):

Собираемся подготовить несколько материалов, посвященных выборам, тому, как они проходят. Как они проходят досрочно и в основной этап, о том, какие белорусы отзывчивые и добрые люди.