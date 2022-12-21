Экспортная выручка АПК Беларуси может составить более 8 млрд долларов

Новости Беларуси. Экспортная выручка АПК Беларуси может составить более 8 миллиардов долларов. За 10 месяцев уже превышены прошлогодние показатели. В Овальном зале Дома правительства прошло совместное заседание обеих палат парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В условиях политики ограничений предприятия расширили поставки на традиционные рынки стран СНГ, продолжается поиск новых логистических маршрутов в государства дальнего зарубежья. Как отметил вице-премьер, сегодня география нашего экспорта – около 100 стран.

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

Благодаря реализуемой государственной аграрной политике Беларусь сегодня не только самодостаточное в продовольственном отношении государство, обеспечивающее свою продовольственную безопасность, но и обладающее значительным экспортным потенциалом. Наша продукция пользуется спросом, и это подтверждают мировые рейтинги.

Михаил Русый о результатах гомельских аграриев. Подробности здесь.

На достигнутом останавливаться нельзя, это не раз отмечал глава государства. В планах нарастить объемы производства, в том числе за счет эффективного использования мелиорированных земель. Уже в текущем году темпы работ были удвоены. Вернутся в сельхозоборот более 55 тысяч гектаров.