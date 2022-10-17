Хранители тайн и истории народа. Архивисты Беларуси отметили свой профессиональный праздник

Новости Беларуси. Архивисты Беларуси отмечают свой профессиональный праздник. В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем особенности профессии и проведем ремонт старых документов. А также побываем в краеведческом музее и увидим, какими экспонатами больше всего гордятся научные сотрудники.

Ангелина Валькович, корреспондент:

Хранители тайн и истории народа. Именно так можно назвать архивистов. Многим эта работа может показаться скучной и однообразной. Однако вместе с тем это одна из самых увлекательных и интригующих профессий в мире. Сегодня мы приехали в Молодечно, чтобы поближе познакомиться с представителями этой необычной профессии и узнать, какие секреты хранятся в стенах архивохранилища. Просторные помещения без окон, высокие стеллажи и приглушенный свет. Именно так выглядят хранилища. А еще большие закрытые коробки с документами, которые порой кажутся совсем неподъемными. Здесь работают только по призванию. Так, Анна Скороденок уже на протяжении 9 лет обеспечивает сохранность документов. А в этом году стала участницей конкурса «Лучший архивист Беларуси». Кстати, профессиональный праздник сотрудники архива отметили 6 октября.

Анна Скороденок, архивист Молодечненского зонального государственного архива:

Профессия требует большого внимания к работе, надо быть очень скрупулезным, потому что, допустим, в нашем отделе обеспечения сохранности надо четко знать и понимать свою работу, понимать специфику, ремонтировать документы правильно, не убирать ничего лишнего. В целом, мне кажется, что надо ответственно относиться к своей работе, надо любить свою работу. В год надо отремонтировать порядка 150 документов. То есть надо время, чтобы найти сам документ, который требует ремонта, отремонтировать. Они бывают разные, может быть и 1 000 листов.

Фонды архива насчитывают более 280 тысяч дел. Все они размещены в 10 хранилищах. Здесь поддерживается необходимый температурный и влажностный режим. Так, температура воздуха составляет 17-19 градусов тепла, влажность 50 %. В таких условиях документам комфортно. Анна Скороденок:

Мы находимся в самом большом архивохранилище нашем. Высота потолков свыше 4 метров, здесь практически 70 000 единиц хранения. Они хранятся в картонных коробках. Здесь 699 фондов всего. Здесь хранятся документы прокуратуры, судов, отдела образования, финансовых отделов. Определенный температурно-влажностный режим. Мы его контролируем достаточно часто, дважды в неделю минимум. Для этого у нас есть два вида аппаратов, гигрометров. Один более современный, второй еще с советских времен.

Большинство документов относятся к послевоенному периоду. Однако особый интерес представляют документы, благодаря которым можно узнать родословную и составить генеалогическое древо. Ангелина Валькович:

Сейчас мы находимся в хранилище, в котором хранятся документы, начиная с 1919 года. Здесь можно увидеть огромные, как тома книг, документы.

Анна Скороденок:

Хотя это обычный журнал посещения, это госполиция Ошмянского повета. Текст здесь рукописный, вся книга заполнена, здесь порядка 700 листов. Вот это лицевые счета той же госполиции. Это самое крупноформатное дело. Сколько весит, не подскажу, мы не взвешиваем документы. Также все расписано на польском языке. Сверху проставлена нумерация, здесь около 600 листов. Больше всего к нам люди обращаются за документами на выдачу паспортов, наиболее используемые оцифровываем. После лаборатории приезжают в таком виде. Они оцифрованы, их можно посмотреть в читальном зале. Оцифрованные документы на руки не выдаем, потому что есть копия. Обслуживает архив предприятия и организации четырех районов: это Вилейский, Воложинский, Молодечненский и Мядельский. Прежде чем документы отправить в хранилище, специалисты проделывают масштабную работу