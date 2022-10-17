Как архивисты ремонтируют документы? Побывали на мастер-классе

Новости Беларуси. Архивисты Беларуси отмечают свой профессиональный праздник. В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем особенности профессии и проведем ремонт старых документов. А также побываем в краеведческом музее и увидим, какими экспонатами больше всего гордятся научные сотрудники. Сейчас архивы переходят на электронный формат, оцифрованными копиями можно пользоваться в читальных залах. Однако ценным по-прежнему остается бумага. Увы, но со временем первоначальный вид бумажного носителя теряется. Поэтому особое внимание уделяется ремонту ценных документов.

Анна Скороденок, архивист Молодечненского зонального государственного архива:

Мы будем с вами заниматься ремонтом дела из фонда Ошмянской поветовой тюрьмы. Это личное дело заключенного. Мы заменим обложку, посмотрим, в каком состоянии листы документа, насколько нужен ремонт этому документу, помянем заверитель, сошьем это дело. Польские дела подшиваются только вручную. То есть станки здесь не используем вне зависимости от толщины дела. Причем польские документы могут быть больше 300 листов, там может быть и 1 500 листов, все прошиваются вручную.

Сейчас мы разрезаем. Раньше заверителей как таковых не было. Этот документ подшит в 1948 году. Начинается ремонт, подшивка дела с конца. Работа с польскими документами – это полностью ручная работа. Если мы видим, что есть неровный край, то его можно обрезать. Обрезать надо очень ровно, чтобы не задеть текст. За день мы должны отремонтировать 145 листов нестандартных. Эти все листы нестандартные. То есть они или меньше размера А4, или больше. Мы смотрим нумерацию, допустим, здесь пятый листик у вас, шестой кладется под низ. Начинаем с конца. Бывает, попадаются документы с водяными знаками, тогда такие листы мы не обрезаем, мы их именно подклеиваем. Этот лист нестандартный, тогда мы его разворачиваем, загибаем край.

Ангелина Валькович, корреспондент:

Его нельзя было больше обрезать? Анна Скороденок:

Лучше не обрезать, мы должны максимально сохранить документ. Ангелина Валькович:

Бывало такое, что случайно можно порвать в процессе? Анна Скороденок:

Не будем скрывать, такое тоже бывает, для этих целей у нас есть микалентная бумага. Если ее приклеить, будет виден текст. Для польских документов мы используем другой вид микалентной бумаги, он в листах. Через нее гораздо лучше виден текст. Это наклеивается. Если есть надрыв, мы отмеряем количество микалентной бумаги, приклеиваем. Надо будет подождать, чтобы она высохла. Сохнет она не очень быстро. 145 листов надо отремонтировать в день. Смотрим, отмерим чуть дальше. Ангелина Валькович:

А длина листа какая?

Анна Скороденок:

А4. Этот станок под стандартный лист. Обложки у нас тоже стандартные под эти листы. Если есть возможность, мы загибаем. Если возможности нет, тогда немного по-другому формируем обложку, тогда используются две обложки. Возьмем новую обложку, она складывается пополам. Берем аккуратно, чтобы захватить все листы, переносим. Чтобы оставалось место как сверху, так и снизу небольшое. Складываем обложку, это все делается вручную, небольшой отступ, делается примерно пять проколов. Ангелина Валькович:

Боюсь повредить дело. Анна Скороденок:

Не бойтесь повредить дело, бойтесь повредить ногу со всей силы. Берем нитку с иголкой, смотрим, хватит ли толщины. И начинаем прошивать. Натяжение должно быть таким, чтобы звучало, как струна. Ангелина Валькович:

И еще на 100 лет оставляем это дело.