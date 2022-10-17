Работа ответственная. Какими качествами должен обладать профессиональный архивист?

Новости Беларуси. Архивисты Беларуси отмечают свой профессиональный праздник. В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем особенности профессии и проведем ремонт старых документов. А также побываем в краеведческом музее и увидим, какими экспонатами больше всего гордятся научные сотрудники. Также сотрудники отдела проводят проверки состояния дел в организациях и организуют семинары по делопроизводству.

Ангелина Валькович, корреспондент:

При передаче дела на хранение соблюдаются стандарты. Дело должно быть прошито в 4 прокола, толщиной быть не более 4 сантиметров, а это не более 300 листов. Для ускорения прошивки используются станки. После прошивки дело шифруется и отправляется в архивохранилище. Здесь не просто хранят документы, но и предоставляют гражданам доступ к архивной информации. Поэтому работает читальный зал. Как правило, обращаются сюда исследователи с целью написания научных работ, статей, а также те, кто интересуется родословной.

Юрий Згирский, студент Полоцкого государственного университета:

Являюсь студентом гуманитарного факультета ПГУ, выпускной курс. Достаточно часто пользуюсь услугами данного архива. Отмечаю плюс фондов данного архива, поскольку они обладают различными материалами, необходимыми мне для научной работы. Несмотря на определенные ограничения, выдача количества дел, описи фондов, у меня уходит как минимум день на работу с материалами. Это около 10-20 дел за раз.

Татьяна Шилко, заместитель директора Молодечненского зонального государственного архива:

Человек хочет узнать состав его семьи, прабабушку, прадедушку, мы смотрим по хозяйственной книге советского периода, начиная с 1944 года. По 1970-е года у нас есть по нашим четырем районам эти хозяйственные книги, где описывается состав семьи, кто кем кому приходится, то есть родственные отношения друг к другу, к главе семьи, главе хозяйства. Стоимость такой услуги составляет 27,95 рубля. С просмотром документов до 10 лет. С просмотром документов более 10 лет – это уже запросы генеалогического характера, там в районе 70 рублей. История же самого учреждения началась еще в 1940 году с организации Государственного архива Вилейской области. Тогда он находился в Вилейке и размещался в пяти различных помещениях. До Великой Отечественной войны здесь находилось 130 тысяч единиц хранения.

Оксана Адамович, директор Молодечненского зонального государственного архива:

Более интересных, но, к сожалению, нам их не удалось увидеть, потому что они погибли в годы ВОВ. Это были документы церквей, костельные документы, некоторые документы Петлюры, фотографии. Мы их не видели, это только по отчетам за 1940 год. В эвакуацию частично документы архива вывозились в Саратов, после войны вернулось около 5 000 единиц. Уже к 1965 году у нас набралось более 100 000 единиц хранения. Но самые интересные документы погибли.

После долгих переездов в 1960 году архив разместился в здании бывшей Молодечненской тюрьмы, где и находился до 2009 года. Сейчас архив расположился в современном, комфортабельном здании на улице Великий Гостинец. Оксана Адамович:

На момент переезда у нас было где-то 262 000 документов. Перевозили мы практически все. Человек 15 всегда находилось в архиве, мы подняли больше 18 000 килограмм. В основном у нас люди молодые, возраст 40-42 года. Специалисты именно историки-архивисты, если со мной считать, то три человека. Зарплаты у нас не очень высокие. Ангелина Валькович:

Какими качествами должен обладать архивист?