Строили дом, но получилось так хорошо, что открыли агроусадьбу. Рассказываем, где можно отдохнуть под Молодечно

Новости Беларуси. В 2019 году услугами агроэкотуризма в Минской области воспользовались 200 тысяч человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В регионе всего 800 усадеб. Больше всего – в Минском, Мядельском, Логойском и Воложинском районах. Сейчас сфера агротуризма начала активно развиваться и в Молодечно.