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Строили дом, но получилось так хорошо, что открыли агроусадьбу. Рассказываем, где можно отдохнуть под Молодечно

17 июня 2020 21:06
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Новости Беларуси. В 2019 году услугами агроэкотуризма в Минской области воспользовались 200 тысяч человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Строили дом, но получилось так хорошо, что открыли агроусадьбу. Рассказываем, где можно отдохнуть под Молодечно-1

В регионе всего 800 усадеб. Больше всего – в Минском, Мядельском, Логойском и Воложинском районах. Сейчас сфера агротуризма начала активно развиваться и в Молодечно.

Строили дом, но получилось так хорошо, что открыли агроусадьбу. Рассказываем, где можно отдохнуть под Молодечно-4

Что здесь готовы предложить туристам, узнала Вероника Сайко. Подробности в видеоматериале.

# Туризм # общество # Вероника Сайко # Фотофакт

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