Совещание по образованию у Президента: что не так с учебниками и зачем нужны образовательные холдинги?

Новости Беларуси. И еще одна важная тема недели, где действовать нужно с ювелирной точностью, просчитывая последствия на много ходов вперед. Образование стало предметом дискуссии во Дворце Независимости в минувшую пятницу. Эту сферу необходимо не реформировать, а совершенствовать, – убеждён Президент. Иными словами, до нового учебного года нужно «дошлифовать» то, что есть в средней и высшей школе и дошкольном образовании. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ – расписание на послезавтра.

Юрий Воротницкий видный учёный, но в библиотеку ни нагой. Она в буквальном смысле в его руках. Он руководит Центром информационных технологий БГУ.

Юрий Воротницкий, начальник Центра информационных технологий БГУ:

Здесь и размещается вся электронная библиотека БГУ, все образовательные ресурсы, все интернет-сайты университета.

Знаниям и теориям уместились на одном кубическом метре. БГУ первым среди университетов страны создал корпоративный Интернет, а библиотека провайдера – в мировом рейтинге. Впрочем, есть уже электронная альтернатива и учебникам для школ.

Юрий Воротницкий, начальник Центра информационных технологий БГУ:

Это мультимедийная библиотека школьника. На этом планшете электронные версии всех учебников для средней школы.

Неужели классические университеты заменят образовательные онлайн-ресурсы, а опытных педагогов так называемые титеры – кибер-модераторы? Или виртуальные возможности только улучшат реальную систему обучения?

В образовании много таких неоднозначных вопросов. А отражаются они на самом дорогом – наших детях и молодёжи. А значит на всём обществе. Решить задачи со сложными условиями Президент поручал в прошлом году.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я просто еще раз напомню, что министра я назначал нового в образовании, с «фронта» взяли. И также с «фронта» мы привлекли человека, который знает хорошо и наше среднее образование – школу. И тогда была поставлена конкретная задача. Так дальше жить нельзя. В каждой семье есть ученик или был ученик. В школе, в детском саду (дошкольное образование, как мы называем), в вузах люди учатся. Поэтому эта проблема волнует всех, и эта проблема обращена серьезнейшим образом в будущее.

Математик Журавков за полтора года в должности просчитал различные варианты изменений. Министр – предлагает стратегию развития образования, вице-премьер – оценивает реальную ситуацию в системе. Для этого Наталью Кочанову Президент отправил в детские сады и за школьные парты. Она, как отличник любимый урок, всё тщательно изучила.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Несомненно, надо обратить внимание на молодых специалистов, которые приходят работать в наши школы и учебные заведения. Система образования нашей страны должна отвечать тем вызовам, которые есть в обществе. И, конечно, сегодня основная задача педагогов всех уровней – не только учить, но и воспитывать.

Образование – каждому, полезные знания – всем, а углубленная информация – для желающих. Вот новая учебная формула. Школа будет готовить любителей учиться – к вузам, работать руками – к колледжам и профлицеям. Старшим классам вернут профильное обучение.

Кирилл Новиченя в десятом классе. У гимназиста отменные знания по физике и учительский опыт. Провёл уже 8 уроков. В столичной гимназии №20 наставников готовят со школьной парты.

Кирилл Новиченя, учащийся профильного-педагогического класса гимназии №20 Минска:

Дети первое время не воспринимают тебя всерьез, они шумят, шутят. И приходится самому с этим как-то бороться. Плохими оценками и даже неудом.

Здесь первыми в стране открыли класс для потенциальных наставников. Эстафету приняли ещё в 100 школах Беларуси. Конечно, не все из 1,5 тысячи учащихся профильных классов вернутся обратно в школу. Но зато ребята уже точно поймут, по вкусу ли им учительский хлеб.

Наталья Дереклеева, заместитель директора по учебной части гимназии № 20 Минска:

Учитель – это многогранная личность, разностороння личность, обладающая глубоким запасом не только профессиональных знаний, но и общечеловеческих, личностных качеств.

Ошибка учителя, как и сапёра, – непоправима. От наставника зависит и интерес к учёбе отдельно взятого маленького белоруса, и нравственный облик всего общества. Поэтому так важно именно из отличников отобрать идейных наставников. К воплощению ректорской мечты Александра Жука приблизила именно профильное обучение в старших классах.

Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка:

Они начинают понимать: способен я к этому или нет, нравится мне эта работа или не нравится. И достаточно большое количество школьников, в общем-то, готовы работать в этой системе, системе «человек – человек». То есть работать со школьниками.

Программы 10 и 11 классов скорректируют под учеников. Лирики пусть зачитываются классикой, физики – штудируют формулы. Уже сейчас каждый второй старшеклассник – в профильном классе. Профильное образование поможет ученикам школ и гимназии ответить на вопрос известного стихотворения без сослагательного наклонения. Готовят к правильному выбору и учебные кластеры. Это когда школы и колледжи двигаются в фарватере своего университета.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Будем идти по пути углубления, расширения профильного обучения, понимая под этим, что в профильное обучение мы вкладываем и понятие профессионально-технического обучения тоже.

Среди предложений в портфеле министра – существенно облегчить сумки и дипломаты педагогов от ненужных бумаг. С учительских плеч собираются сбросить ворох отчётности, чтобы в их руках чаще появлялись новые методички и дополнительная литература. Тогда заполнение циркуляров о проделанной работе не будет заменять реальную деятельность.

Слово «оптимизация» чаще всего звучит на совещании. Особенно, что касается околообразовательных структур. Бухгалтерии, хозяйственные группы и методических объединения вместо одной будут обслуживать несколько школ. Только в столичной области с начала года такой подход сэкономил более 400 миллионов.

А вот это сокращение уже коснется детей, а также их родителей. За 3 года последний звонок в буквальном смысле прозвенит для 185 школ страны.

Здесь, например, его дают изредка. На всю школу-сад 20 учеников. Меньше чем стандартный класс. Как в элитном пансионате: на 2-4 ученика один учитель.

Надежда Калесник, учитель ГУО «Акинчицкий учебно-педагогический комплекс детский сад-начальная школа»:

Конечно же, возникают некоторые трудности. Иногда, когда зимой ребята болеют, даже работу в парах трудновато организовать.

Закрывать – жалко, содержать – дорого, а учить в таких условия – нецелесообразно. Эти сельские корабли знаний плавают без современной образовательной навигации. Путь к учёбе для учеников малокомплектных школ сделают комфортным и удобным. Открывают маршруты для школьников.

Предельно осторожно будут оптимизировать «школы жизни» для строителей, механизаторов и швей. Только в Беларуси на постсоветском пространстве сохранили систему профобразования. Ведь колледжи и профлицеи даже для слабеньких, но трудолюбивых «троечников» – социальный лифт.

Недетская проблема малышей. Хотя в прошлом году создали 8 тысяч мест в детсадах, в больших городах их не хватает, а в сельской местности – переизбыток. Поэтому там, где стоит острая проблема, появятся 70 дошкольных учреждений, а пока в Минске, например, для их доступности специальный маршрут «Малышок» открыли.

Наталья Качанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Правительством разработана программа по предложениям председателей облисполкомов по строительству 70-ти дошкольных учреждений до 2020 года. Это будут учреждения дошкольного образования не только государственные, но и частной формы собственности. Альтернатива государственным учреждениям, несомненно, есть.

Президент подчеркивает: денег для малышей, как и на создание учебников, – не жалеть. Книги для учеников должны стать понятными и красочными, с иллюстрациями. А пока для школьников они напоминают скучные методички, а учителей пугают ошибками, казусами и несоответствием возрасту. Пример: об Интернете рассказывают старшеклассникам, когда свои странички есть уже у учеников начальных классов.

Егор Романов, ученик 5 класса гимназии №8 Витебска:

Первый раз, когда я сел за компьютер, мне было года три. И мне дедушка включил обучающие программы, которые учили меня читать, считать. Благодаря этому я ушел очень далеко от своих ровесников.

Президент требует не перегружать детей ни школьной программой, ни весом самих учебников. И внимательнее отнести к субботней загрузке. Пять дней – для обучения, шестой – практики: школьников будут учить шить, готовить, мастерить. Вузам – двухступенчатое обучение. Четыре года – специалист, кто в науку – учёба дальше. Выпускникам – первое место работы независимо от формы обучения. А Министерству образования – сотрудничать с Минэкономики и Минтруда, как подрядчик с генеральными заказчиками: готовить только тех, в ком действительно нуждается экономика.

В целом, система белорусского образования сложилась. Оставили лучше, добавили современные подходы. Президент, по одному из дипломов сам преподаватель истории, настаивает: новшества – без потрясений, а изменения – не то, что без ошибок, даже без помарок.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не надо никакого реформирования в образовании, надо просто совершенствовать то, что есть. Система образования нам с советских времен досталась неплохая, мы ее преобразовали. Мы к этому возвращались не один раз, писали новые учебники и так далее. Тем не менее, проблем еще там хватает.

К августовскому педсовету образовательная система должна быть ошлифована. Работу над ней на второй учебный год никто не оставит. Зачёт по образованию Правительство сдало. Впереди – экзамен.