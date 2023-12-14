Совещание глав спецслужб СНГ состоится в Минске

Беларусь и наш Президент всегда выступали за интеграцию, взаимодействие на постсоветском пространстве по всем вопросам: от экономики и политики до социальной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важное мероприятие, которое проводится под патронажем главы государства, совещание внешних разведок стран СНГ пройдет сегодня, 14 декабря, в Минске. На нем планируют обсудить вопросы, связанные с совместными действиями и обменом опытом относительно безопасности стран Содружества.

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:

Традиционно эта площадка используется для обсуждения вопросов, связанных с нашими совместными действиями, обмен опытом, обмен, сверка часов. Эта площадка очень часто используется для обсуждения острых проблем, на которых не могут сосредоточиться внешнеполитические ведомства, или есть другие причины. Есть примеры, я их не буду озвучивать, где работа именно спецслужб на таких площадках, тихая, спокойная, без политики, без каких-то внешних факторов удается найти решения. И впоследствии эти решения реализуются в интересах обеспечения безопасности наших государств.

Белорусские спецслужбы зафиксировали активность ЦРУ в Минске

Участники мероприятия начали прибывать в Минск накануне. Российскую делегацию возглавляет директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. В национальном аэропорту Минск его встретил председатель КГБ Беларуси Иван Тертель.