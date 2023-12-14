Игорь Карпенко пообщался с молодёжным активом Минска

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии:

Молодежи нужно понимать, что избирательную кампанию необходимо рассматривать с нескольких ракурсов. Во-первых, молодежь с 18 лет имеет право голосовать, во-вторых, баллотироваться в качестве кандидатов в депутаты Местных советов, а с 21 года – в депутаты Палаты представителей. Это говорит о том, что они тоже могут почерпнуть определенный опыт. Даже если они с первого раза не будут избраны, попробуют свои силы. Это опять же та общественно-политическая практика, которая пригодится им во всяком случае в качестве профессиональной деятельности, гражданской позиции.