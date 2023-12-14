Игорь Карпенко пообщался с молодёжным активом Минска

Молодежь активно интересуется предстоящим избирательным процессом. Серия диалоговых площадок по обсуждению выборов депутатов продолжается в Беларуси. Эта новая мера в подготовке и проведении электоральной кампании прописана в обновленном Избирательном кодексе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С новациями законодательства молодежный актив столицы ознакомил председатель ЦИК Игорь Карпенко. Многие впервые примут участие в голосовании в качестве избирателей. Каждый получит в подарок экземпляр Конституции Беларуси.
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии:
Молодежи нужно понимать, что избирательную кампанию необходимо рассматривать с нескольких ракурсов. Во-первых, молодежь с 18 лет имеет право голосовать, во-вторых, баллотироваться в качестве кандидатов в депутаты Местных советов, а с 21 года – в депутаты Палаты представителей. Это говорит о том, что они тоже могут почерпнуть определенный опыт. Даже если они с первого раза не будут избраны, попробуют свои силы. Это опять же та общественно-политическая практика, которая пригодится им во всяком случае в качестве профессиональной деятельности, гражданской позиции.
В Беларуси уже сформированы территориальные и окружные избирательные комиссии. Во всех областных и минской городской избран руководящий состав. На следующей неделе для них проведут обучающий семинар.