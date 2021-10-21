В преддверии школьных каникул БелЖД усиливает контроль за соблюдением мер безопасности

Новости Беларуси. В преддверии школьных осенних каникул Белорусская железная дорога усиливает контроль за соблюдением мер безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В преддверии школьных осенних каникул Белорусская железная дорога усиливает контроль за соблюдением мер безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С 21 октября и до конца месяца будут проходить рейды, во время которых уделят особое внимание детям и подросткам, находящимся без присмотра взрослых вблизи железнодорожных путей, на вокзалах, станциях и в поездах. Кроме того, запланирована большая работа в трудовых коллективах и в учреждениях образования.
Дети часто оказываются вблизи железнодорожных путей в наушниках и не слышат сигнал приближающегося поезда. А желание сделать эффектное селфи на опасных объектах транспорта (путях, железнодорожном мосте, крыше вагонов) также приводят к трагедии. Предупреждение несчастных случаев проводится регулярно и находится на особом контроле.