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В преддверии школьных каникул БелЖД усиливает контроль за соблюдением мер безопасности

21 октября 2021 06:55
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Новости Беларуси. В преддверии школьных осенних каникул Белорусская железная дорога усиливает контроль за соблюдением мер безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В преддверии школьных каникул БелЖД усиливает контроль за соблюдением мер безопасности-1

С 21 октября и до конца месяца будут проходить рейды, во время которых уделят особое внимание детям и подросткам, находящимся без присмотра взрослых вблизи железнодорожных путей, на вокзалах, станциях и в поездах. Кроме того, запланирована большая работа в трудовых коллективах и в учреждениях образования.  

В преддверии школьных каникул БелЖД усиливает контроль за соблюдением мер безопасности-4

Дети часто оказываются вблизи железнодорожных путей в наушниках и не слышат сигнал приближающегося поезда. А желание сделать эффектное селфи на опасных объектах транспорта (путях, железнодорожном мосте, крыше вагонов) также приводят к трагедии. Предупреждение несчастных случаев проводится регулярно и находится на особом контроле.  

# Белорусская железная дорога # общество # Фотофакт

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