Совбез о ситуации на белорусско-литовской границе: как страной управлять нам рассказывают, а починить 10-15 компьютеров в пункте пропуска не могут

Важный момент – что пункты пропуска «Каменный Лог» на белорусской стороне и «Мядининкай» на литовской давно не реконструировались. Модернизация могла бы существенно повысить пропускную способность обоих, и даже была договоренность о синхронной (это важно) реконструкции, но в итоге проект оказался отрезанным от европейского финансирования под каким-то странным и явно политизированным предлогом. Поэтому литовцы занялись обновлением только своей инфраструктуры. А значит, вопрос транспортного коллапса на границе остается риторическим. И, пожалуй, уже стали классикой отговорки – то у литовской стороны сбой в системе, то не хватает персонала, то коронавирус, из-за чего очереди из грузовиков на нашей территории сразу вырастают до 20 километров.

Владимир Арчаков, заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси:

То есть как страной управлять успешно, они нам рассказывают, а починить 10-15 компьютеров в одном пункте пропуска они не могут. Кроме того, ведь грузовой поток есть и на латвийском, и на украинском, и на польском направлениях, там тоже работают информационные системы, люди как-то реагируют и таких проблем не возникает. А здесь это просто можно расценить как такие мелкие пакости с политизированным высокомерным подтекстом, которые отражаются на простых людях, в частности на грузоперевозчиках. Поведение нашего литовского соседа в пограничных вопросах очень странное. Помимо вот этих вот фокусов с грузами, мы постоянно видим чуть ли не театрализованные представления. То это цепочки с фонариками и цветочками в пограничной зоне ночью, что-то среднее между Хеллоуином и Валентином. То атомная станция им не нравится. Этот ведь вопрос тоже проистекает из области пограничной безопасности. Вместе с тем до настоящего времени Литва не может решить вопрос с безопасным выводом Игналинской АЭС из эксплуатации. Самые опасные работы там предстоят в 2022-23 годах. И мы очень внимательно наблюдаем, каким образом литовская сторона будет водить за нос МАГАТЭ, свои надзорные службы и, собственно, население.