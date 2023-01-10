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Праздник Щедрец воссоздают в Беларуси по старинным традициям. В обряде участвует даже «беременная лошадь»

10 января 2023 14:34
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Новости Беларуси. В канун старого Нового года в Клецком районе пройдет старинный праздник Щедрец с акцентом на местные традиции. Отправной точкой станет деревня Лазовичи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Праздник Щедрец воссоздают в Беларуси по старинным традициям. В обряде участвует даже «беременная лошадь»-1

Здесь работники культуры по минутам восстановили обряд. Помогли местные жители, они поделились особенностями празднования. Согласно обычаю, исключительно мужчины в ночь с 13 на 14 января ходят и колядуют по деревне со старинной восьмиконечной Вифлеемской звездой, в центре которой располагаются свеча и икона. Отличительной особенностью этого обряда является один персонаж – беременная лошадь, в которую переодевается участник.

Праздник Щедрец воссоздают в Беларуси по старинным традициям. В обряде участвует даже «беременная лошадь»-4

Сергей Машко, заведующий Лазовичским сельским домом культуры:
Калі нарадзіўся Хрыстос, то запалілася Віфлеемская зорка. Вось гэта зорка як бы сімвалізуе нараджэнне Хрыстова, таму мы ходзім і песні спяваем: «Неба і зямля», «Хрыстос-Спасіцель» і іншыя. Услаўляем у гэтых песнях нараджэнне Хрыста.

Праздник Щедрец воссоздают в Беларуси по старинным традициям. В обряде участвует даже «беременная лошадь»-7

Колядовать в Минской области будут вплоть до 19 января. Стоит отметить такие обряды, как «Тянуть Коляду на дуба» и «Колядные цари», внесены в список нематериального историко-культурного наследия Беларуси.

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# Традиции Беларуси # общество # Сергей Машко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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