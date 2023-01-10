Маршрутка съехала в кювет под Слуцком. Есть пострадавшие

Новости Беларуси. На 105-м километре автодороги Минск – Микашевичи в Слуцком районе произошла авария, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

53-летний водитель за рулем маршрутного такси ехал со стороны Минска в направлении Солигорска. Мужчина не справился с управлением, в результате чего съехал в правый по ходу движения кювет и врезался в дренажную трубу. В результате аварии пострадали три пассажирки. Женщины госпитализированы.