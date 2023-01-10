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Маршрутка съехала в кювет под Слуцком. Есть пострадавшие

10 января 2023 15:07
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Новости Беларуси. На 105-м километре автодороги Минск – Микашевичи в Слуцком районе произошла авария, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Маршрутка съехала в кювет под Слуцком. Есть пострадавшие-1

53-летний водитель за рулем маршрутного такси ехал со стороны Минска в направлении Солигорска. Мужчина не справился с управлением, в результате чего съехал в правый по ходу движения кювет и врезался в дренажную трубу. В результате аварии пострадали три пассажирки. Женщины госпитализированы.

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# Авария в Минской области # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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