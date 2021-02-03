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Сотрудники зоопарка сняли реакцию тигров на появление снеговика в их вольере. Вот как это было

03 февраля 2021 12:48
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Новости Беларуси. Зимние забавы не только для людей, но и для животных. Занимательное видео пришло из Гродненского зоопарка. Сотрудники сняли реакцию тигров на появление снеговика в их вольере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники зоопарка сняли реакцию тигров на появление снеговика в их вольере. Вот как это было-1

Так, пока звери обедали, работники подготовили для них сюрприз – слепили снежную бабу с морковкой вместо носа и шапкой из автомобильной покрышки. И если по возвращении тигрица с опаской обнюхивала снеговика, сбила с него шапку, а потом и вовсе утратила интерес, пошла валяться в снегу, то вот тигр повел себя как настоящий хозяин, который не терпит посторонних в доме. Он стал нападать на снеговика, кусать его, а после и вовсе одним ударом развалил всю конструкцию.

# Животные # общество # Фотофакт

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