Сотрудники зоопарка сняли реакцию тигров на появление снеговика в их вольере. Вот как это было

Новости Беларуси. Зимние забавы не только для людей, но и для животных. Занимательное видео пришло из Гродненского зоопарка. Сотрудники сняли реакцию тигров на появление снеговика в их вольере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, пока звери обедали, работники подготовили для них сюрприз – слепили снежную бабу с морковкой вместо носа и шапкой из автомобильной покрышки. И если по возвращении тигрица с опаской обнюхивала снеговика, сбила с него шапку, а потом и вовсе утратила интерес, пошла валяться в снегу, то вот тигр повел себя как настоящий хозяин, который не терпит посторонних в доме. Он стал нападать на снеговика, кусать его, а после и вовсе одним ударом развалил всю конструкцию.