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Капремонт прошёл, а грязь осталась. На ул.Киселёва жители жалуются на погром, устроенный строителями

06 июня 2019 19:23
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Новости Беларуси. Погром в центре Минска. Жители одного из дворов на Киселёва страдают от последствий капитального ремонта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Капремонт прошёл, а грязь осталась. На ул.Киселёва жители жалуются на погром, устроенный строителями-1

После завершения работ на месте детской площадки красуется яма, вблизи подъездов нет скамеек, а машины паркуются прямо на зелёной зоне. Точнее на том, что от неё осталось. Проблеме уже несколько месяцев. С криком о помощи жители обратились на горячую линию СТВ.

Подробнее – в видеоматериале

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Галина Мазаник # Владимир Лебедь # Фотофакт

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