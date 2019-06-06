Самый чистый и благоустроенный город выбрали в Беларуси

Новости Беларуси. Почетный и заслуженный титул. Мядель признан одним из лучших городов Беларуси по санитарному состоянию и благоустройству, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Победители получили переходящий вымпел, свидетельство и денежную премию. Средства пойдут на развитие населенных пунктов, а также премирование руководителей и работников предприятий, которые стали образцовыми в своем регионе.