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Самый чистый и благоустроенный город выбрали в Беларуси

06 июня 2019 19:22
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Новости Беларуси. Почетный и заслуженный титул. Мядель признан одним из лучших городов Беларуси по санитарному состоянию и благоустройству, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Самый чистый и благоустроенный город выбрали в Беларуси -1

Победители получили переходящий вымпел, свидетельство и денежную премию. Средства пойдут на развитие населенных пунктов, а также премирование руководителей и работников предприятий, которые стали образцовыми в своем регионе.

Самый чистый и благоустроенный город выбрали в Беларуси -4

# Агрогородки # общество # Фотофакт

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