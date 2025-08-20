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В Беларуси намолочено более 7,6 млн тонн зерна вместе с рапсом

20 августа 2025 08:29
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Новая высота вот-вот покорится белорусским аграриям. Всего 346 тысяч тонн зерна отделяют наших хлеборобов от восьмого миллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На 20 августа, по данным Минсельхозпрода, комбайнеры прошли уже 83 % площадей с зерновыми, зерно-бобовыми культурами, без учета кукурузы.

Не жалея сил, они трудятся от рассвета до заката, чтобы обеспечить страну хлебом. Усилия не напрасны: республиканский каравай уверенно набирает вес.

В Беларуси намолочено более 7,6 млн тонн зерна вместе с рапсом-2

1 миллион 889 тысяч тонн зерна нового урожая загрузила в закрома Минская область. Брестская и Гродненская убрали 1 миллион 640 тысяч и 1 миллион 533 тысячи тон соответственно. Аграрии Витебщины намолотили 675 тысяч тонн золота полей.

Миллионный рубеж покорился механизаторам Могилевщины, близки к этому показателю и в Гомельском регионе. Летние дожди дали колосу налиться, и с гектара в 2025 году убирают в среднем на 8,6 центнеров больше. Так что есть все основания полагать, что план будет выполнен, несмотря на все сложности.

В Беларуси намолочено более 7,6 млн тонн зерна вместе с рапсом-4

К слову, приступили в хозяйствах уже и к уборке нашего второго хлеба. Картофеля в стране накопано более 12 тысяч тонн – и это всего 2 % от запланированных площадей. Как и по зерну, урожайность выше прошлогодней.

# Уборочная кампания

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