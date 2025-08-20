В Беларуси намолочено более 7,6 млн тонн зерна вместе с рапсом

Новая высота вот-вот покорится белорусским аграриям. Всего 346 тысяч тонн зерна отделяют наших хлеборобов от восьмого миллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На 20 августа, по данным Минсельхозпрода, комбайнеры прошли уже 83 % площадей с зерновыми, зерно-бобовыми культурами, без учета кукурузы.

Не жалея сил, они трудятся от рассвета до заката, чтобы обеспечить страну хлебом. Усилия не напрасны: республиканский каравай уверенно набирает вес.