В Беларуси намолочено более 7,6 млн тонн зерна вместе с рапсом
Новая высота вот-вот покорится белорусским аграриям. Всего 346 тысяч тонн зерна отделяют наших хлеборобов от восьмого миллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На 20 августа, по данным Минсельхозпрода, комбайнеры прошли уже 83 % площадей с зерновыми, зерно-бобовыми культурами, без учета кукурузы.
Не жалея сил, они трудятся от рассвета до заката, чтобы обеспечить страну хлебом. Усилия не напрасны: республиканский каравай уверенно набирает вес.
1 миллион 889 тысяч тонн зерна нового урожая загрузила в закрома Минская область. Брестская и Гродненская убрали 1 миллион 640 тысяч и 1 миллион 533 тысячи тон соответственно. Аграрии Витебщины намолотили 675 тысяч тонн золота полей.
Миллионный рубеж покорился механизаторам Могилевщины, близки к этому показателю и в Гомельском регионе. Летние дожди дали колосу налиться, и с гектара в 2025 году убирают в среднем на 8,6 центнеров больше. Так что есть все основания полагать, что план будет выполнен, несмотря на все сложности.
К слову, приступили в хозяйствах уже и к уборке нашего второго хлеба. Картофеля в стране накопано более 12 тысяч тонн – и это всего 2 % от запланированных площадей. Как и по зерну, урожайность выше прошлогодней.