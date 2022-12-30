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Сотрудники милиции будут работать в усиленном режиме на новогодние праздники

30 декабря 2022 06:55
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Новости Беларуси. Чтобы новогодние праздники прошли весело, но безопасно, сотрудники милиции в это время будут работать в усиленном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В местах большого скопления людей организуют контрольно-пропускные пункты.  

Сотрудники милиции будут работать в усиленном режиме на новогодние праздники-1

Для инвалидов и граждан с детьми будут работать отдельные входы. С собой запрещено проносить пиротехнику и алкоголь. Предусмотрят и камеры хранения. А для максимально комфортного отдыха рекомендуют приходить в места проведения мероприятий заранее.  

Сотрудники милиции будут работать в усиленном режиме на новогодние праздники-4

Николай Максимович, заместитель начальника МОБ УВД Минского облисполкома:  
Служба будет организована в усиленном режиме. Наряды Госавтоинспекции приближены к местам проведения массовых мероприятий для обеспечения дорожной безопасности, организованы маршруты объезда участков, на которых движение будет ограничено, а также своевременное информирование обо всех изменениях организации дорожного движения.  

Сотрудники милиции будут работать в усиленном режиме на новогодние праздники-7

В основные праздничные дни рекомендуют отказаться от личного транспорта, максимально использовать общественный. Пустят дополнительные маршруты.  

Сотрудники милиции будут работать в усиленном режиме на новогодние праздники-10

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# Новый год # общество # Николай Максимович # Фотофакт

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