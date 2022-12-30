Сотрудники милиции будут работать в усиленном режиме на новогодние праздники

Новости Беларуси. Чтобы новогодние праздники прошли весело, но безопасно, сотрудники милиции в это время будут работать в усиленном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В местах большого скопления людей организуют контрольно-пропускные пункты.

Для инвалидов и граждан с детьми будут работать отдельные входы. С собой запрещено проносить пиротехнику и алкоголь. Предусмотрят и камеры хранения. А для максимально комфортного отдыха рекомендуют приходить в места проведения мероприятий заранее.

Николай Максимович, заместитель начальника МОБ УВД Минского облисполкома:

Служба будет организована в усиленном режиме. Наряды Госавтоинспекции приближены к местам проведения массовых мероприятий для обеспечения дорожной безопасности, организованы маршруты объезда участков, на которых движение будет ограничено, а также своевременное информирование обо всех изменениях организации дорожного движения.

В основные праздничные дни рекомендуют отказаться от личного транспорта, максимально использовать общественный. Пустят дополнительные маршруты.