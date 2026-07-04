Сотрудники МЧС – за штурвалами комбайнов! Спасатели вышли на помощь могилевским аграриям на жатве

Продовольственная безопасность – комплексная задача. Ученые задают стратегию, а аграрии реализуют ее на практике. Результат слаженного труда важно сохранить на этапе уборочной. Могилевская область активно включилась в процесс. К жатве озимого ячменя приступили в южных районах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы ускорить работу, в хозяйства Осиповичского и Глусского районов отправился сводный мехотряд из десятка зерноуборочных комбайнов, в экипаже и сотрудники подразделений МЧС Могилевской области. Они готовы подставить плечо механизаторам в самый горячий час. О поддержке, которая стала доброй традицией – наши корреспонденты.

МЧС спешат на помощь. Правда, в этот раз без сигнала тревоги, а вместо пожарных рукавов – штурвалы комбайнов. Первый механизированный отряд из Могилевской области из 20 сотрудников МЧС – спасателей, водителей и инструкторов – выдвигается на юг региона, где в Осиповичском и Глусском районах поспел озимый ячмень и нужны дополнительные руки.

Михаил Миколуцкий, начальник Могилевского областного управления МЧС:

Спасатели имеют соответствующее удостоверение, они откликаются самостоятельно. Идут в свои отпуска, кто-то берет за собственный счет, и работают в полях, оказывают содействие нашим труженикам села.

Игорь Казановский, заместитель генерального директора предприятия «Управляющая компания холдинга «Агромашсервис»:

Комбайны все новые. Сегодня сотрудники МЧС ушли в составе 10 экипажей. К концу следующей недели планируется порядка восьми экипажей от сотрудников МВД. Техника второго года эксплуатации, вся новая, хорошая, будет работать. Такие сводные отряды большое подспорье дают для более качественной и своевременной уборки зерновых культур, чтобы уменьшить потери и в более сжатые сроки убрать урожай.

И такая поддержка на полях очень важна. Климатический разрыв между районами достигает почти полутора недель. На юге ячмень уже созрел, следом подходит рапс, тогда как в центральных и северных хозяйствах урожай только наливается. Для могилевских аграриев напряженный период – параллельный старт двух кампаний: второй укос трав на корма и уборка зерновых. Именно здесь дополнительные руки становятся не просто помощью, а настоящим спасением, чтобы не растерять урожай в пиковую нагрузку.