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Водный отдых в столице. Какие правила безопасности нужно соблюдать при катании на катамаране?

04 июля 2026 14:11
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Водный отдых в столице. Какие правила безопасности нужно соблюдать при катании на катамаране?-1

Настасья Пинчук, корреспондент:
Лето в самом разгаре, и лучшая идея для жаркого дня – это отдых у воды. Пожалуй, самый доступный способ устроить себе мини-путешествие – покататься на катамаране.

Водный отдых в столице. Какие правила безопасности нужно соблюдать при катании на катамаране?-3

Настасья Пинчук:
Это не требует специальной подготовки, но требует ответственности. Как крутить педали в удовольствие и какие правила безопасности нужно соблюдать – сейчас расскажем.

Водный отдых в столице. Какие правила безопасности нужно соблюдать при катании на катамаране?-5

Плавный ход, брызги воды и полная изоляция от шумного города. В Минске покататься можно по Свислочи в парках Горького и Янки Купалы, а также возле Троицкого предместья и на водохранилище Дрозды. Для многих водный велосипед – это синоним идеального летнего отдыха, а для кого-то и романтическое свидание.

Водный отдых в столице. Какие правила безопасности нужно соблюдать при катании на катамаране?-7

Василий Дегтярев, директор компании по прокату:
Пары делают предложение, особенно на белом лебеде, вот в районе городского фонтана, после 8 часов, когда здесь загорается светомузыкальный фонтан, цветы дарят и тому подобное. Также наши катамараны участвовали в водных феерия, в различных праздничных мероприятиях городского масштаба.

Сезон водных прогулок зависит прежде всего от погоды. Катамараны работают с мая по сентябрь. В самом сердце столицы, в парке Янки Купалы, отдыхающих ждет целый флот. Около 20 судов на любой вкус. Сегодня у минчан пользуются популярностью катамараны в автомобильном стиле. А также инстаграмные розовые фламинго и белоснежные лебеди. Именно на них чаще всего устраивают свидания жители и гости столицы. 

Водный отдых в столице. Какие правила безопасности нужно соблюдать при катании на катамаране?-9

Идиллию на воде ежедневно патрулируют инспекторы ОСВОД. Главное требование безопасности – спасательный жилет. Надевать и застегивать его обязаны все, кто садится в лодку или катамаран. Экипировку важно подбирать строго по размеру и весу, особенно детям.

Водный отдых в столице. Какие правила безопасности нужно соблюдать при катании на катамаране?-11

Екатерина Михалева, официальный представитель республиканского совета ОСВОД:
Случаи зафиксированных нарушений при катании на катамаранах, конечно, при совместных рейдах с ГИМС, с сотрудниками милиции и ОСВОД, многие люди создают из катамаранов самодельные плавсредства, то есть нагружают на этот катамаран сап-борды, прочие доски, надувные круги. Садятся сами, берут детей, собак и, в принципе, на такой неустойчивой конструкции отправляются в плавание, что недопустимо.

Подробнее в видео.

# Екатерина Михалева # ОСВОД # Отдых

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