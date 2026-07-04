Водный отдых в столице. Какие правила безопасности нужно соблюдать при катании на катамаране?

Настасья Пинчук, корреспондент: Лето в самом разгаре, и лучшая идея для жаркого дня – это отдых у воды. Пожалуй, самый доступный способ устроить себе мини-путешествие – покататься на катамаране.

Настасья Пинчук: Это не требует специальной подготовки, но требует ответственности. Как крутить педали в удовольствие и какие правила безопасности нужно соблюдать – сейчас расскажем.

Плавный ход, брызги воды и полная изоляция от шумного города. В Минске покататься можно по Свислочи в парках Горького и Янки Купалы, а также возле Троицкого предместья и на водохранилище Дрозды. Для многих водный велосипед – это синоним идеального летнего отдыха, а для кого-то и романтическое свидание.

Василий Дегтярев, директор компании по прокату:

Пары делают предложение, особенно на белом лебеде, вот в районе городского фонтана, после 8 часов, когда здесь загорается светомузыкальный фонтан, цветы дарят и тому подобное. Также наши катамараны участвовали в водных феерия, в различных праздничных мероприятиях городского масштаба.

Сезон водных прогулок зависит прежде всего от погоды. Катамараны работают с мая по сентябрь. В самом сердце столицы, в парке Янки Купалы, отдыхающих ждет целый флот. Около 20 судов на любой вкус. Сегодня у минчан пользуются популярностью катамараны в автомобильном стиле. А также инстаграмные розовые фламинго и белоснежные лебеди. Именно на них чаще всего устраивают свидания жители и гости столицы.