Сотрудники МЧС в течение месяца будут обучать белорусов правилам безопасности

Новости Беларуси. «Безопасность в каждый дом». Причины возникновения пожаров, правильная эксплуатация электрооборудования и печного отопления, а также алгоритм действий при чрезвычайных ситуациях. Спасатели в течение месяца будут обучать белорусов правилам безопасности.

После трагедии в Борисове, когда от отравления угарным газом погибли 6 человек, эта тема как никогда актуальна. Профилактические беседы пройдут с пожилыми людьми и со студентами ВУЗов и колледжей. В детских развлекательных, крупных торговых центрах, на рынках спасатели проведут конкурсы и викторины на знание основ безопасного поведения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.