Прямой эфир

Сотрудники МЧС в течение месяца будут обучать белорусов правилам безопасности

01 февраля 2016 10:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Безопасность в каждый дом». Причины возникновения пожаров, правильная эксплуатация электрооборудования и печного отопления, а также алгоритм действий при чрезвычайных ситуациях. Спасатели в течение месяца будут обучать белорусов правилам безопасности.

После трагедии в Борисове, когда от отравления угарным газом погибли 6 человек, эта тема как никогда актуальна. Профилактические беседы пройдут с пожилыми людьми и со студентами ВУЗов и колледжей. В детских развлекательных, крупных торговых центрах, на рынках спасатели проведут конкурсы и викторины на знание основ безопасного поведения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# общество # МЧС Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске хотят сократить время работы общественного транспорта?
01 февраля 2016 10:06

В Минске хотят сократить время работы общественного транспорта?

Называет себя «Глазборгом»: канадский режиссер вместо глаза вставил видеокамеру
01 февраля 2016 08:57

Называет себя «Глазборгом»: канадский режиссер вместо глаза вставил видеокамеру

Как будут выглядеть города-спутники через 20 лет
01 февраля 2016 07:22

Как будут выглядеть города-спутники через 20 лет