Называет себя «Глазборгом»: канадский режиссер вместо глаза вставил видеокамеру

Новости Канады. 43-летний режиссер Роб Спенс из Торонто лишился правого глаза в 9-летнем возрасте в результате несчастного случая у деда на ферме. Мальчик стрелял по кучкам коровьего навоза, но пистолет дал осечку, и Роб ослеп на один глаз. Годы спустя Спенс решил заменить свой старый протез миниатюрной видеокамерой, сообщает Daily Mail. Так он на шаг приблизился к тому, чтобы стать киборгом. В журнале Time его изобретение попало в список лучших за 2009 год. Сам себя он называет «Глазборгом».

Роб Спенс в интервью изданию New York Post:

Буквально все, даже хирурги, говорили в шутку: «Парень, тебе не хватает только глазной камеры». Эта идея часто встречается в поп-культуре и научной фантастике. По внешнему виду приспособление ничем не отличается от обычного протеза. Включается и выключается устройство простым касанием. Камера не подсоединена к мозгу, у нее нет связи с оптическим нервом, поэтому Спенс все еще слеп на правый глаз. Устройство записывает все, что мужчина видел бы с этого ракурса. Картинка с камеры передается на портативный компьютер при помощи маленького радиочастотного передатчика. Работает беспроводная видеокамера на батарейке.

Сконструировать «глаз» режиссеру помог Стив Манн, профессор Массачусетского технологического института. Роб Спенс, режиссер:

Люди реагировали обычно так: «Ух ты, крутая штуковина», а спустя пару секунд: «Но у меня от нее мурашки». Я тут задался вопросом: действительно ли мы хотим записать на видео всю нашу жизнь? Ведь это всего лишь очередной массив информации. Я не могу дать определенный ответ, скорее всего, нет. Но в будущем этого не избежать.