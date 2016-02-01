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Называет себя «Глазборгом»: канадский режиссер вместо глаза вставил видеокамеру

01 февраля 2016 08:57
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Новости Канады. 43-летний режиссер Роб Спенс из Торонто лишился правого глаза в 9-летнем возрасте в результате несчастного случая у деда на ферме. Мальчик стрелял по кучкам коровьего навоза, но пистолет дал осечку, и Роб ослеп на один глаз.

Годы спустя Спенс решил заменить свой старый протез миниатюрной видеокамерой, сообщает Daily Mail. Так он на шаг приблизился к тому, чтобы стать киборгом.

В журнале Time его изобретение попало в список лучших за 2009 год. Сам себя он называет «Глазборгом».

Называет себя «Глазборгом»: канадский режиссер вместо глаза вставил видеокамеру-1

Роб Спенс в интервью изданию New York Post:
Буквально все, даже хирурги, говорили в шутку: «Парень, тебе не хватает только глазной камеры». Эта идея часто встречается в поп-культуре и научной фантастике.

По внешнему виду приспособление ничем не отличается от обычного протеза.

Включается и выключается устройство простым касанием. Камера не подсоединена к мозгу, у нее нет связи с оптическим нервом, поэтому Спенс все еще слеп на правый глаз.

Устройство записывает все, что мужчина видел бы с этого ракурса. Картинка с камеры передается на портативный компьютер при помощи маленького радиочастотного передатчика. 

Работает беспроводная видеокамера на батарейке.

Называет себя «Глазборгом»: канадский режиссер вместо глаза вставил видеокамеру-4

Сконструировать «глаз» режиссеру помог Стив Манн, профессор Массачусетского технологического института.

Роб Спенс, режиссер:
Люди реагировали обычно так: «Ух ты, крутая штуковина», а спустя пару секунд: «Но у меня от нее мурашки». Я тут задался вопросом: действительно ли мы хотим записать на видео всю нашу жизнь? Ведь это всего лишь очередной массив информации. Я не могу дать определенный ответ, скорее всего, нет. Но в будущем этого не избежать.

Называет себя «Глазборгом»: канадский режиссер вместо глаза вставил видеокамеру-7

По его словам, глазная камера позволяет проводить закрытые интервью, не таская за собой громадные объективы или толпу операторов.

Несомненно, как и в случае с любым скрытым наблюдением, многих беспокоит вопрос личного пространства и безопасности. Дело в том, что на камеру может попасть каждый, на кого «посмотрит» Роб Спенс.

Но формально устройство имеет лишь один минус: если его включать на продолжительное время, оно может перегреться. Поэтому 

самое большое, что пока удается снимать режиссеру, 3-минутные короткометражки.

Роб Спенс надеется, что в недалеком будущем глазные камеры будут рассчитаны на непрерывную работу в течение нескольких часов.

К слову, Спенс собирается сыграть роль в новом сериале «Dark Net» на американском канале «Showtime»

# общество # It-технологии

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